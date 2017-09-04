Biyonik Lensler ile Uzağı/Yakını Görememek Tarih Oluyor!

Test aşamasına geçilen biyonik lensler çok yakında mercek kaynaklı göz bozulmalarına çare olacak.

Ocumetics Technology Corporation, devrimsel bir teknolojiyi başarılı bir şekilde hayata geçirmek üzere. Biyonik Lens olarak adlandırılan teknoloji sayesinde herhangi bir uzaklıktaki nesneyi görmek sorun olmaktan çıkacak.

Henüz test aşamasında olan Biyonik Lens, insan gözünün içinde bulunan doğal merceklerin yerini alıyor. Eğer teknoloji başarılı olursa 20/20 görme kavramı tarihe karışabilir. Teknolojinin en büyük avantajlarından biri, katarak ameliyatı ile aynı malzeme ve teknikler ile gerçekleştirilebiliyor olması. Katarakt ameliyatı, tıpta en yaygın ve başarılı ameliyat olarak kabul edilir.

Biyonik Lensler, gelecek yıllarda teknoloji şirketleri ile yapılan ortaklıklarla bilgisayar ya da akıllı telefonumuzun ekranını doğrudan arttırılmış gerçeklik ile gözümüze yansıtabilir ya da gördüklerimizi başkaları ile paylaşmamızı sağlayabilir. Belki…

Teknoloji eğer hayata geçerse başlarda fiyatının ameliyat masrafları hariç 3200 dolar civarında olması bekleniyor. Fakat ilerleyen zamanlarda çok daha erişilebilir olacaktır.

Lensler görme bozukluklarına çare olacak. Fakat renk körlüğü, bulanık kornealar, hasarlı optik sinirler gibi rahatsızlıklara maalesef çare olamıyor.