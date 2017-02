Black Mirror’daki Otonom Arılar Gerçek Oldu!

Black Mirror’ın Hated in the Nation (Sosyal Linç) bölümünde gördüğümüz otonom arılar Japonya’da gerçek oldu.

Black Mirror’ın geçtiğimiz sene yayınlanan 3. sezonunun son bölümü olan Hated in the Nation (Sosyal Linç) adlı bölümü gerçekten etkileyiciydi. Her ne kadar “Sonuç Oyunu” gibi adlandırılabilecek “Game of Consequence” ile akılda kalmış olsa da (#DeathTo) bölümdeki otonom arıların bal yapma görevini üstlenmesi de dikkat çekici bir detaydı.

Şimdi ise bu otonom arılar gerçek oluyor. Dizideki gibi devlet desteği ya da Twitter’a göre öldürme özelliği olmamasının sevindirdiği bu arılar, böcek büyüklüğünde bir drone olacakken görevi ise yine dizideki gibi polenlerin taşınması olacak.

Japonya'da geliştirilen bir teknolojinin ürünü olan, bir iğne yerine altında özel bir saç gibi bir yapı olacak olan dronelar, bir çiçekten aldığı poleni diğerine götürebilecek yapay zekaya sahip olacaklar. Doğanın dengesini bozan insanlığın tekrar bu dengeyi kendi teknolojileriyle düzeltme işleminin bir parçası olması beklenen bu dronelar şu anda sadece proje aşamasında.

Ancak bundan yıllar sonra çevrede dolaşan robot arıları görmemiz de yakın diyebiliriz. Umarız bu tarz çalışmalar güvenlik açısından yeterli olurlar da Sosyal Linç bölümündeki gibi ölümler görmeyiz diyelim.