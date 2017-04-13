Black Ops 2 Nihayet 360-Xbox One Geriye Uyumluluk Modunda!

Dünyanın en ünlü ve en çok satan aksiyon oyunlarından biri Call of Duty: Black Ops 2, nihayet Xbox One'da da kolayca çalıştırılabilecek.

Microsoft, nihayet uzun süredir beklenen hamleyi yaptı. Geriye uyumlu olması beklenen Call of Duty: Black Ops 2'yi satışa sundu. Bu, Microsoft'a ulaşan en çok talep edilen oyunlardan biriydi ve geriye dönük uyumluluk listesinde en çok oy alan oyun olmayı da başardı.

Call of Duty: Black Ops 2, nihayet Xbox One'da geriye dönük uyumluluk ile oynanabilir; bu, Black Ops 2 oynamak için bir Xbox 360 diskiniz varsa Xbox One'a geçme zamanın geldiği anlamına geliyor.

Nasıl Oynanır?

Xbox 360-Xbox One Geriye Uyumluluk projesi oyun tarihinin en rahat ve keyifli eylemlerinden biri. Hiçbir yama yapmanıza veya oyunu yeniden satın almanıza gerek yok.

Call of Duty: Black Ops 2, aşağıdaki ölçütleri karşılarsanız Xbox One'da da oynatılabilir. Oyunun dijital kopyasını Xbox Live Store'dan edinebilirsiniz. Geçmişte Xbox 360'de satın aldıysanız, sadece diski takmanız yeterli. Oyunun normal bir kopyasını Xbox 360'da platformunda edinebilirsiniz.