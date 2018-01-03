Blade Runner Hayranı, Deckard’ın Evini VR’a Taşıdı

Quentin Lengele, Rick Deckard’ın Los Angeles’taki dairesini diğer hayranların gezebilmesi için VR ortamına taşıdı.

1982 yılında çekilen ilk filmi ile kült bir yapım haline gelen Blade Runner, 2017’de devam filmi ile beyaz perdenin karşısına çıktı. Film hakkında bilgisi olmayan okuyucularımız için kısaca bahsetmek gerekirse; İlk yapımı 2019 yılında geçiyor ve Los Angeles polis departmanının diğer gezegenleri ele geçirmek için üretilen yasa dışı robotlarla olan mücadelesini anlatıyor. Geçtiğimiz yıl çıkan devam filmi ise 2049 yılında girilen mücadeleyi anlatıyor.

Süper fan olarak tasvir edebileceğimiz Quentin Lengele, tasarladığı Blade Runner 9732 sanal gerçeklik oyununa isim verirken, Rick Deckard’ın dairesinin numarasını eklemenin mantıklı olacağını düşünmüş. Oyunun dokusu ve aydınlatması çok iyi değil ancak olması da gerekmiyor. Çünkü bu oyun benzer fikirli hayranlarla orada olma duygusunu paylaşmak için üretildi. Sanal gerçeklik turunun tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Lengele bir sonraki versyonda gerçek dünya ile etkileşimli unsurlar da eklemeyi planladığını açıkladı. Filmin geçtiği 2019 yılı sadece bir yıl uzağımızda olduğu için Lengele, kendisi ve diğer hayranlara çok daha gerçekçi hissettirecek bir tasarım yapabilir. Oyunla ilgili ücretsiz bir beta sürüm yayınlandı ve 7 Ocak tarihinde steam üzerinden resmi çıkışını yapacak.