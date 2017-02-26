BMW, Lego'larla Yapılan Uçan Motosikletini Tanıttı!

BMW R 1200 GS modelinin uçan versiyonu, legolarla tasarlandı. Nasıl mı oldu? Detaylar haberde!

BMW'den akıl almaz konsept bir motorsiklet tanıtımı geldi. Öncesinde legolarla yapılan tasarım o kadar çok beğenildi ki, BMW gerçek bir konsept modelini yaptı. Lego Technic tarafından BMW R 1200 GS üzerinde yapılan tasarım, eminiz sizi de çok etkileyecej.

Uçan motosiklet modelinin gerçek boyutlusu da birebir yapıldı. Hem BMW hem de Lego takımı Lego Technic Hover Ride için birlikte çalıştılar. Alternatif model olarak da BMW R 1200 GS Adventure Kit kullanıldı. BMW Motorsiklet'in tasarım sorumlusu Alexander Buckan, bu tarz bir model oluşturmanın çok iyi bir fikir olduğunu ve gerçekten zorlu bir mücadele olduğunu belirtti.

Motosikletin gerçeklik payı düşük olsa da göze gerçekten hoş geldiği su götürmez bir gerçek. Aşağıdaki videodan yapım aşamasını izleyebilirsiniz.