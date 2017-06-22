Boğaziçi Üniversitesi'nde Ücretsiz Siber Güvenlik Kampı!

Boğaziçi Üniversitesi, 10-15 Temmuz tarihleri arasında siber güvenlik konusuna ilgi gösteren gençler için sertifika verilecek bir kamp gerçekleştirecek.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin yaptığı açıklamada, siber güvenlik alanının Türkiye'de ve dünyada yetişmiş insan gücüne en çok ihtiyaç duyulan alan olduğunu kaydetti.

Üniversitelerde dersler açılmadığı ve özel sektördeki eğitimler çok pahalı olduğu için öğrencilerin kendilerini bu alanda geliştiremediğini kaydeden Metin, üniversite öğrencileri için ücretsiz "BÜSİBER Siber Yaz Kampı" düzenlediklerini belirtti.

Doç. Dr. Metin, Türkiye'deki siber güvenliğe yetenekli gençleri tespit etmeyi amaçladıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu amaçla 4 Temmuz'da online sınav yapacağız. Başarılı olanları 6-7 Temmuz tarihlerinde mülakata alacağız. Başarılı olup kampa katılan öğrencilere de yemek ve üniversitenin yurdunda kalma imkanı sağlayacağız. Öğrenciler bu sertifikalı kampta hem teorik hem uygulamalı siber güvenliğin temellerini ve sistemlere sızmayı öğrenecek. Katılımcılar, akşamları bilişim hukuku ve kişisel gelişim dersleri de alacak."

Kampta öğrenciler Doç. Dr. Bilgin Metin ve Fatih Emiral başta olmak üzere birçok uzmandan ders alacak.

Programa kayıt olmak isteyenler, şuradaki bağlantıyı kullanabilirler.