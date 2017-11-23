Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus, Ocak Ayında Çıkacak!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy serisine kaldığı yerden devam ediyor. S8 ailesinin satışa sunulması ile kaynamaya başlayan söylenti kazanı, S9’lar hakkında beklentileri yükseltmişti. Firmanın bir sürpriz yaparak, Ocak ayında gerçekleştirilmesi beklenen CES 2018 fuarında yeni amirallerini tanıtması bekleniyor.

Teknoloji dünyasını takip edenler yakından bileceklerdir; San Francisco’da gerçekleştirilen CES teknoloji fuarı, bir dönem dev şirketlerin akıllı telefonlarını tanıttığı merkezi bir fuardı. Zamanla şirketler Apple gibi etkinliklerini düzenlemeye ya da sadece mobil dünya için yapılan fuarlara katılmaya başladı. Örneği Galaxy S8 ailesi Mart 2017’de düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılmıştı.

Google ve Microsoft gibi devler de arenadan çekildikten sonra CES fuarı eski parlak günlerini yeniden arar oldu. Son yıllarda fuarda absürd tüketici elektroniği ürünleri tanıtılıyordu.

Ancak Samsung, tüm bu gidişatı düzeltmek üzere olabilir. VentureBeat’a göre Güney Kore devi, CES 2018’de tanıtmak istediği Galaxy S9 ve S9 Plus için çalışmalarını hızlandırdı. Her yıl Ocak ayında gerçekleştirilen fuar, bu yıl da aynı düzeni bozmayacak.

Peki Galaxy S9 ve S9 Plus’ın özellikleri neler olacak?

Açıkçası bu konuda elimizde çok net veriler bulunmuyor. Fakat sızıntıların bir Samsung çalışanı tarafından yapıldığından bahsedilen haberde, kavisli super AMOLED ekran furyasının devam edeceğinden bahsediliyor. Bununla birliklte S9 Plus’un RAM kapasitesinin de 6 GB olacağı netlik kazanmış gibi.

Diğer yandan her iki cihazın da kulaklık girişine sahip olduğu ve S9 Plus’ın çift arka kamera seçeneği sunacağı söyleniyor.

Samsung’un mart aylarında gerçekleştirilen MWC fuarları yerine Ocak ayındaki CES’i tercih etmesinin ardında bir neden yatabilir: 2018’in başlarında tam anlamıyla dünyanın her köşesinde satışa sunulacak olan iPhone X'un muhtemel üstünlüğünü engellemek.