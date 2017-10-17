Booking.com, 5. Duruşması Öncesi Güzel Haberi Verdi!

Online otel rezervasyon sitesi Booking.com'un 23 Ekim'de düzenlenecek 5. duruşmasından önce şirket yetkililerinden açıklamalar geldi.

Dünyaca ünlü online otel rezervasyon portalı Booking.com’un 29 Mart’da alınan bir kararla Türkiye’deki faaliyetleri durdurulmuştu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin(TÜRSAB) açtığı dava sonrasında mahkemeye taşınan süreçte beşinci duruşmaya geldik. 23 Ekim’de yapılacak beşinci duruşma öncesinde Habertürk’e konuşan Booking.com yetkilileri, süreçle ilgili son derece olumlu yanıtlar verdi.

Gazete Habertürk’ten Burak Güleç’in aktardığı bilgilere göre Mart ayından belirsizliğini koruyan Booking.com, Türkiye içi seyahatlere ilişkin servisleri tekrar sunmaya hazırlanıyor. Booking.com yetkilileri, “Türkiye’nin göz alıcı doğal güzellikleriyle eşsiz kültürünü keşfetmek için tüm dünyadan burayı ziyaret edecek ziyaretçilere aracı olmayı sürdürüyoruz. Türkiye’deki kullanıcılarımız da uluslararası seyahatlerinde hizmetlerimizden yararlanabilecekler” dedi.

Türkiye’ye bir süredir hizmet veremediklerini belirten yetkililer, “Umuyoruz ki yakında ülke içi seyahatlere ilişkin servisimizi tekrar sunacağız. Bu kapsamda Türkiye’deki resmi kanallarla diyaloğumuzu açık tutmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin Türkiye içinde kullanıma tekrar açılması için uzlaşma sağlanacağına inanıyoruz” dedi.

Kış tatil sezonu başlamadan Booking.com’un ülkemizde yeniden faaliyet göstermesi güzel olacaktır.