Boston Dynamics, SpotMini'nin Yeni Görüntülerini Paylaştı!

Boston Dynamics, robot köpeği SpotMini'nin yeni tasarımını YouTube kanalında paylaştı ve ekledi: Çok yakında!

Sony’nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı robot köpek Aibo’yu görmüş müydünüz? Eğer hiç görmediyseniz aşağıdaki videoyu izleyerek fikir sahibi olabilirsiniz.

Nasıl da sevimli öyle değil mi? Topla falan oynuyor, yere yatıp kalkıyor ve Siri’den daha yapay bir sesle havlıyor. Gerçi havlaması daha çok hıçkırık sesine benziyor ama olsun. 1700 doları fazlası ile hak ediyor… mu acaba?

O halde bir de bu yılın başlarında Google tarafından Softbank’a satılan Boston Dynamics’in robotu SpotMini’ye bakalım. Şirket, belki de Sony’nin Aibo’suna nazirede bulunmak için dün YouTube kanalında SpotMini’nin 25 saniyelik kısa bir videosunu yayınladı.

Eğer daha önce SpotMini’yi hiç görmediyseniz bu video sizi heyecanlandırmayı başaramamış olabilir. Fakat emin olabilirsiniz ki SpotMini, Aibo’dan çok daha yetenekli bir robot. Bunu görmek için geçtiğimiz yıl yayınlanan ve SpotMini’nin 'ilk halini' gösteren aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

SpotMini’nin ilk halini gördüğünüze göre Boston Dynamics’in tasarımı ne kadar geliştirdiğini fark etmişsinizdir. Belki hala Aibo kadar sevimli görünmüyor olabilir, fakat onun görevi topla oynayıp, havlamak değil zaten.

Boston Dynamics’in son yayınladığı videoda dikkat çeken en önemli detay, SpotMini’nin tutmak-kavramak için beşinci bir uzva sahip olmaması. Bazı söylentilere göre Boston Dynamics’in modüler bir yapıda tasarladığı beşinci uzuv, istendiği takdirde takılıp çıkarılabilecek.