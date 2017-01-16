BTK'dan Gençlere Yönelik Ödüllü Video Yarışması!

Güvenli internete yönelik çalışmalarını arttıran BTK'dan öğrenciler için "cek-gönder" video yarışması.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), genç kesimin daha bilinçli bir şekilde internet kullanması konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile "İnternettesin! Güvende misin?" konulu bir video yarışması düzenliyor.

"Değişime Katıl: Güvenli internet için Birlik Olalım!" sloganı ile 7 Şubat Dünya Güvenli İnternet Günü kapsamında tüm dünya ile eş zamanlı bir etkinlik gerçekleştirecek BTK, Güvenli İnternet Merkezi'nin tanıtımını yapacak.

Ayrıca bu tanıtım dahilinde, gençlere yönelik bir "Çek-Gönder Video Yarışması" düzenleyecek olan BTK, kazanan gençlere de para ödülleri verecek. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar ülke çapındaki tüm öğrenciler, bu yarışmaya katılabilecekler.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın da aralarında bulunduğu beş kişilik bir jüri tarafından değerlendirilecek videolar arasından "en iyi video" ile derece giren 10 öğrenciye ödül verilecek.

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1. video 5 bin lira, 2. video 3 bin lira, 3. video bin 500 lira, mansiyon 2 kişi bin lira, 9, 10, 11 ve 12. sınıfların ödülleri ise 1. video 7 bin lira, 2. video 5 bin lira, 3. video 3 bin lira, mansiyon 2 kişi bin 500 lira eğitim bursu alacak. Çekimlerin 60 saniye ile sınırlandırıldığı videolar, www.gim.org.tr adresindeki başvuru formu doldurularak gönderilebilecek.

( Bu arada mansiyon ödülün ne olduğunu merak edenler için: bir yarışmada konulan ödüle yeterli nitelikte görülmemekle birlikte, anılmaya değer bulunan kimseye veya esere verilen derece.)