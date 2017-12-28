BTK'dan Ödüllü Oyun Yarışması Hakkında Basın Açıklaması

BTK ve Bahçeşehir Üniversitesi, Güvenli İnternet Günü 2018 kapsamında düzenlenecek oyun yarışması hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Dünya Güvenli İnternet Günü bu sene “Daha iyi bir İnternet seninle başlayacak: Değerlerine sahip çık!” teması ile 6 Şubat 2018 tarihinde yaklaşık 130 ülkede kutlanacaktır. Etkinliklerin Türkiye ayağında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Bahçeşehir Üniversitesi, Güvenli İnternet Günü 2018 kapsamında öğrencilere yönelik oyun yarışması düzenliyor.

Bu sene BTK, Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte ilköğretim 5.6.7. ve 8. sınıflar ile lise öğrencilerine yönelik bir kutu oyunu yarışması yapıyor. Her türlü kâğıt, tahta, pul, piyon vb. araç ve gereç kullanılarak oluşturulabileceği belirtilen kutu oyun yarışmasının stratejik ve zekâ geliştirici bir masa oyunu formatında olması isteniyor. Oyun içeriğinin ve amacının ise internet dünyası ile ilgili olması gerekiyor. Bu kapsamda; internet tarihçesi, internet teknolojileri, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı, dijital okur-yazarlık gibi interneti farklı yönleri ile ele alan oyunlar hazırlanabilecektir.

Ödüllü olacak yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli eğitim bursları verilecektir. Dereceye giren en iyi 3 kutu oyunun sahibi lise öğrencilerine:

1. Kutu Oyunu Sahibine 10.000 TL Eğitim Bursu

2. Kutu Oyunu Sahibine 7.000 TL Eğitim Bursu

3. Kutu Oyunu Sahibine 3.000 TL Eğitim Bursu

Dereceye giren en iyi 3 kutu oyunun sahibi ilköğretim 5. 6. 7 ve 8. sınıf öğrencilerine;

1. Kutu Oyunu Sahibine 5.000 TL Eğitim Bursu

2. Kutu Oyunu Sahibine 3.000 TL Eğitim Bursu

3. Kutu Oyunu Sahibine 2.000 TL Eğitim Bursu

Öğrenciler oyunlarını 19 Ocak 2018 tarihine kadar tasarlayıp gönderebileceklerdir. Başvurular http://gig.org.tr/yarisma.php linkinde yer alan aşağıdaki yarışma formunu kutu oyununun tanıttıldığı video ile birlikte çevrimiçi olarak doldurup gönderdikten sonra oyunun kargo yolu belirtilen adrese gönderilmesi ile yapılacaktır. 19 Ocak 2018 tarihinden sonra gönderilen kargolar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Oyuna ilişkin kabul ve değerlendirme kriterleri ile başvuru işlemi ve başvuruların değerlendirilmesi süreci Güvenli İnternet Günü resmi sayfasında http://gig.org.tr/yarisma.php mevcuttur.

BTK geçen yıl gerçekleştirilen Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında, “Değişime katıl: Güvenli internet için birlik olalım” teması ile öğrencilerine yönelik “İnternettesiniz! Güvende misiniz?” konulu videonu çek-gönder yarışması düzenlenmişti. Yarışmaya katılan yüzlerce video arasından dereceye girenlere törenle ödülleri verilmişti.

Oyun Kabul Kriterleri

Tasarlayacağınız oyunda Türkçe'nin doğru kullanımına özen gösterilmelidir.

Tasarlayacağınız oyun içeriği internet dünyası ile ilgili olmalıdır. (internet tarihçesi, internet teknolojileri, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı, dijital okur-yazarlık konularından bir veya birkaçı ile alakalı olmalı)

Tasarlayacağınız oyunu artık malzemelerden, kartondan, kutudan, renkli ve boyalı kâğıtlardan vb. her türlü kırtasiye araç ve gerecini kullanarak oluşturabilirsiniz.

Tasarlayacağınız oyun mangala, tabu, monopoly, kızma birader, uno, bil bakalım kim, jenga, scrable, risk ve cranium tarzı her türlü kağıt, tahta, pul, piyon vb. araç ve gereçten oluşabilen stratejik ve zeka geliştirici bir masa oyunu olmalıdır.

Oyun kutusunun içerisinde oyun için gerekli olan malzemeler eksiksiz olarak yer almalıdır.

Oyunun nasıl oynadığına dair doküman kargolanacak kutu içerisinde yazılı olmalı ve yukarıdaki form aracılığı ile nasıl oynandığına ilişkin video sisteme yüklenerek gönderilmelidir.

Oyunun kargolarken kargo içeriğinde; kutu oyununun ismi, oyunu tasarlayan öğrenci veya öğrencilerin isim listeleri (formda belirtilenler ile aynı olmalı), oyunu tasarlarken yaşadığınız deneyime dair 1 sayfalık yazı bulunmalıdır.

Oyun anne, baba veya öğretmeninizin ismi ile kargolanmalıdır. Bu isim formda doldurduğunuz veli ismi, soyadı ve ev adresi ile aynı olmalıdır.

Kargolar kesinlikle ödemeli olarak gönderilmemelidir.

Kargoyu gönderirken takip numarası alarak kargonun takibi sizin tarafınızdan yapılmalıdır.

Kargo ile birlikte yukarıdaki form doldurularak gönderilmelidir.

Oyunu elden teslim etmek isteyenler aşağıda belirtilen adrese mesai saatleri içerisinde 19 Ocak 2018 tarihine kadar teslim edebilirler.

Değerlendirme Kriterleri

Yukarıdaki kabul kriterlerinden bir veya birkaçını sağlamayan oyunlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışma Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Bahçeşehir Üniversitesi tarafından görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar 1 Şubat 2018 günü ilan edilecektir. Değerlendirmeler değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır. 06 Şubat 2018 Salı günü Ankara’da gerçekleştirilecek.