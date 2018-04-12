İnsanlar çağlar boyu gizli iletileri için çözüm arayışlarında bulunmuşlar ve konu hakkında birçok da yöntem üretmişlerdir. Ancak öyle bir algoritma vardır ki, herkesin gördüğü normal metinler aslında sizin için bambaşka anlamlar ifade ediyor.

Tahmin ettiğiniz üzere her zaman, her şey, herkes tarafından görünsün istemeyiz. Bu bağlamda birçok yöntem arayışında bulunan insanlar, konu ile ilgili olarak farklı çözümler keşfetmişlerdir. Bu mektubun üzerine görünmez mürekkep ile yazmaktan tutun, çeşitli teknolojik algoritmalara kadar uzanmıştır.

Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar konu üzerinde yaptıkları araştırma ve çalışmalar sonucu yeni bir algoritma keşfettiler. Bu algoritma, dışarıdan bakıldığında katiyen fark edemeyeceğiniz türden ve oldukça zekice düşünülmüş bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Normal metin üzerine yerleştirilen farklı yazı tipleri içerisine kodlanmış mesajlar gömmek, dışarıdan bakan bir insan için anlaması neredeyse imkânsızdır.

‘Fontcode’, Times New Roman ve Helvetica gibi günlük yazı tipleri üzerinde çok inde değişiklikler yaparak gerçekleşir. Bu değişiklikler o kadar belirsizdir ki, metni görüntüleyen farklı bir kişi bunu hiçbir şekilde fark edemez. 52 farklı versiyonu bulunan bu ince değişimler, alfabedeki harflerin yanı sıra noktalama işaretlerinin de kodlanmasında işe yarar.

‘Peki değişimler bu kadar belirsiz ise okuyan kişi nasıl anlayacak?’ Diyebilirsiniz. Araştırmacılar bunun çözümlenebilmesi amacıyla gizli mesajlardaki kodlanmış harflerle eşleştirmek için derin bir öğrenme ağı geliştirmişlerdir. Yani telefonunuza kolayca yükleyeceğiniz bir uygulama sayesinde, gömülü olan metni kısa süre içerisinde anlayabilirsiniz. Bu bağlamda yapmanız gereken tek şey telefonunuzu ekrana doğru tutmak olacak.

'Bu şu an için gündelik hayatta kullanılabilir mi?' diye merak ediyorsanız, aslına bakarsanız algoritma günlük kullanım için biraz zor görünüyor. Günlük konuşmalardansa, daha önemli belgeler üzerinde uygulanması doğru olacaktır. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu konu başka kişiler tarafından kötüye kullanıma neden olabilir mi?