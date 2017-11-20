Astronotluk Seçiminde Sorulan Sorulardan Bir Soru!

İngiliz astronot Tim Peake'in Facebook sayfasında paylaştığı soru, astronotluk sınavları esnasında kendisine sorulmuş. Bakalım sorunun cevabını bulabilecek misiniz?

Büyüdüğünüzde ne olmak istersiniz? Çocuklar ana okuluna gittiklerinde bu soruya verilecek cevap, daha anlamlı bir hal alır. Jimmy 3 yaşındayken büyüdüğünde dinozor olmak istiyormuş, fakat 5 yaşına geldiğinde bu tip bir kariyere giden yolun ne derece mantıksız olduğunun farkına varmış.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren her geçen gün artan sayıda çocuk, yıldızlara gitme hevesine kapılır oldu. Önüne gelen astronot olmanın peşinde. Ama tabii herkesin olabileceği bir meslek değil. Bir takım özellikleri gerektiriyor. İngiliz astronot Tim Peake’in sağladığı bazı testler var elimizde, astronotluğa elverişlilik oranını ölçen. Astronot seçimi testinden aldığı bir bulmacayı Facebook sayfasında yayınlayan Peake’in bulmacasının yanıtını bulabilecek misiniz? (Dahası doğrusu, fotoğraftaki farkı tespit edebilecek misiniz? İnsanların sadece %10’u yapabiliyor!).

Astronot olabilir misiniz?

İşte size astronotluk seçimi esnasında Tim’den cevaplandırması istenen soru: Karşınızda bir küp bulunduğunu düşünün. Bu küp sola, sağa, öne (size doğru) ya da arkaya (sizden uzağa) döndürülebiliyor. Küpün dibinde bir nokta bulunuyor.

Şimdi bu küpü aklınızda: öne, sola, sola, öne, sağa, geriye, ve sonra da sağa çevirin. Nokta nerede olur?

21 Ekim’de yayınlanan bu bulmaca bine yakın kişi tarafından paylaşılmış, iki binin üzerinde yanıt almış. Her ne kadar yönergeler kısmen belli belirsiz olsa da, sorunun doğru cevabı, Maxine Nightingale’in paraf edilmiş sözlerinde yatıyor. Biraz aşağıda görebilirsiniz yanıtı.

Nokta, başladığı yere, küpün altına geri döner.