Wolverine son kez pençelerini çıkarıyor. 'Logan' filminden şahane ikinci fragman.

Eğri oturup doğru konuşmak lazım; Fox, hiçbir X-Men filminde başarılı bir iş ortaya koyamadı. Her zaman bir şeyler eksik kaldı, ya da beklediğimizden çok daha farklı, bambaşka şeyler ortaya çıktı.

Fakat bu kez Fox on ikiden vuracak gibi. Wolverine karakteri ile özdeşleşen Hugh Jackman'ın son kez pençelerini çıkaracağı ve temelinde "Old Man Logan" hikayesinin konu alınacağı "Logan" filminden ikinci bir fragman geldi. İlk fragmanın aksine odak noktasında X-23'ün (Wolverine'in yanındaki ufaklık) bulunduğu fragman, filme olan beklentimizi tavan yaptırmış durumda.

Logan, muhtemelen Deadpool'dan sonra Fox'un beyaz perdedeki bir diğer önemli başarısı olacak. Ayrıca filmin "R-Rated" olarak gelecek olması da tadına tat katmış. Umarız Fox, bu "R Rated" olayını diğer filmlere de taşır.

Logan, 3 Mart'ta vizyonda olacak. Bu arada değinmeden edemeyeceğim; ilk fragmanda da, bu yeni fragmanda da müzikleri kim seçiyorsa gerçekten çok başarılı seçimler yapmış (fragman videosunda vizyon tarihinin 1 Mart yazdığına bakmayın, ülkemizde 3 Mart'ta vizyona girecek).