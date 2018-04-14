Bu Haftanın Mutlaka İzlemeniz Gereken 5 Film Fragmanı

Bu haftanın sizler için derlediğimiz fragman listesi nicelik olarak fazla olmasa da nitelik olarak oldukça kaliteli ve beklenen yapımları bir araya getiriyor

Bu hafta sizler için derlediğimiz filmler adeta yıldızlar geçicidini andırıyor. Jim Carrey'den Jason Statham'a, Julia Roberts'dan Sandra Bullock'a kadar oldukça ağır topların bir araya geldiği bu haftanın fragmanlarına gelin hep beraber göz atalım.

Dark Crimes

Jim Carrey'i oldukça oturaklı ve ciddi bir rolde izleyeceğimiz Dark Crimes, muhtemelen yine bir oyunculuk şölenine sahne olacak.

Incredibles 2

Uzunca süredir merakla beklenen 'İnanılmazlar' filminin devam yapımı da en az ilki kadar başarılı olacağa beziyor.

The Meg

Bildiğiniz gibi Jason Statham'ın orta karar filmi yok. Kendisinin bulunduğu film ya rezil oluyor ya vezir. Bakalım bu yapım nasıl olacak?

Ocean’s 8

'Ocean's serisinin yeni bir filmini çeksek ama işin içinden erkekleri tamamen çıkarıp kadınları eklesek nasıl olur?' fikriyle gelen film bu yılın haziran ayında görücüye çıkacak.

Solo: A Star Wars Story

Han Solo'nun hikayesine değinecek olan Star Wars serisinin yeni halkası da bu haftanın önemli fragmanlarından.