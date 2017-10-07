Bu Nasıl Uçacak? Diyeceğiniz, Dünyanın En Garip 11 Uçağı

Her önüne gelene tasarımcı dersek olacağı şey buydu. Tasarımları ile saç baş yolduran en farklı 10 uçağı sizler için listeledik.

Günümüzün en güvenli ulaşım araçları konumunda yer alan uçaklar, 2. Dünya Savaşı başta olmak üzere pek çok alanda yeni prototiplere sahne oldu. Bu prototiplerin çoğu, günümüzde gördüğümüz uçaklara benzese de bazıları son derece garip görünüme sahipler.

Bugün sizlere göstereceğimiz uçaklardan bazıları günümüzde hala kullanılıyor. Bakalım hangi uçakları garip karşılayacaksınız;

Airbus Beluga

Şu anda 5 tanesi uçmaya devam eden garip kargo uçağı, ilk olarak 1994’te kullanılmaya başlandı. Uçakların 2020’de emekliye ayrılması bekleniyor.

EL/M-2075 Falcon

İsrail Havacılık Sektörü ve Elta Elektronik Endüstrisi tarafından geliştirilen uçağın önünde palyaço burunlarına benzeyen bir burnu var. Bu burun uçağı garip bir görünüme sokmasına rağmen çok güçlü bir radar sağlıyor.

Handley Page Victor

İngiliz Handley Page şirketi tarafından geliştirilen uçak, emekli bir stratejik bombardıman uçağıydı. Victor, ayrıca istihbarat toplama rolünde de çok iyi bir hizmet vermesi için kamera ve sensörlerle donatılmıştı.

Bartini Beriev VVA-14

1970’lerde Sovyet birliği için geliştirilen uçak dikey kalkış için tasarlanmıştı. Başlıca amacı sudan çıkıp çok yüksek hızda uzun mesafeleri geçebilmek olan uçağın aerodinamik yapısı hem denizde hem de havada hareket etmesini sağlamayı amaçlıyordu. Ancak tasarımcısı Robert Bartini hayatını kaybettikten sonra geliştirme aşaması yarım kaldı.

Northrop XB-35

Birleşik Devletler Ordusu Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için İkinci Dünya Savaşı’nda geliştirilen ağır bombardıman uçağıydı. Uçağın arkasında bulunan pervanelerle ilgili sorunlar, uçak projesinin iptal edilmesine neden olmuştur.

Stipa-Caproni

İtalyan uçak üreticisi Caproni tarafından 1932 yılında inşa edilen uçak, jet motorunun gelişimine büyük katkıda bulundu. İçerisinde yer alan boşluk sayesinde havayı sıkıştırarak pervaneler yardımı ile bu havayı dışarı fırlatan uçak başarılı uçuş denemeleri yapmasına rağmen, İtalyan Kraliyet Hava Kuvvetleri projeyle ilgilenmedi.

V-173 Vought

Bir uçaktan çok UFO'ya benzeyen bu uçaklar, kanatlı uçaklar geliştiren firmaların destek vermemesinden dolayı unutulmuştur. Buna rağmen Hollywood sektörü bu uçaktan çok etkilenmiş olduğu için benzeri tasarımlarını çok fazla gördük.

Blohm & Voss BV 141

Günümüzde asimetrik bir uçak tasarlamayı kimse hayal etmez, ancak Almanlar İkinci Dünya Savaşı sırasında böyle bir uçak tasarlamayı başarmış. Taktik keşif uçağı olarak kullanılan uçak çok iyi bir performans göstermesine rağmen tam ölçekli bir üretilme fırsatı bulamadı.

McDonnell XF-85

Bu Amerikan savaş uçağı prototipi, İkinci Dünya Savaşı sırasında tasarlanarak yaklaşık bir sene boyunca düşman uçaklarına karşı kullanılmıştır. Sonrasında üretim iptal edildi.

Avro Canada VZ-9 Avrocar

Çoğumuzun kabul ettiği bir şey var, uzaylılar dünyaya indilerse bunu yuvarlak araçlarla yapmış olmalılar. Soğuk savaşın ilk yıllarında Amerika tarafından geliştirilen uçak adeta UFO’yu andırıyor. Ortadaki tek bir pervaneden kaldırılan bu uçak, ABD ordusunun proje için yeterli seviyede olmamasından dolayı iptal edildi.

Caproni Ca.60

Nobiplano olarak da bilinen dokuz kanatlı ve sekiz motorlu uçan tekne benzeri bir uçak, 100 yolcu taşıyabilmesi için geliştirildi. İtalya’daki Maggiore Gölü’nde test edilen uçan tekne, sadece 18 metre yükseldikten sonra tekrar suya düştü. Neyse ki pilot kazadan sağ kurtuldu.