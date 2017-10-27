Türk televizyon tarihinin efsane isimlerinden Sadettin Teksoy, Netflix'in en popüler projesi Stranger Things'i araştırdı. Teksoy, çocukların nerede olduklarını araştırıyor.

Netflix’in en ünlü dizileri arasında yer alan Stranger Things’de uzun süreden beri devam eden özlem sona erdi ve dizinin bugün itibariyle 2. sezon tüm bölümleri yayınlandı. Türkiye’de de kendisine çok büyük bir takipçi kitlesi edinen Stranger Things, bu takipçiler için eğlenceli içerikler oluşturuyor.

Geçtiğimiz gün Stranger Things’in fragmanını Barış Manço eşliğinde izleme şansını bize tattıran Netflix Türkiye, şimdi de Türk televizyonlarının efsanelerinden Sadettin Teksoy’u Stranger Things’deki gizemi çözmesi için Amerika’ya karakterlerimizin bulunduğu yere gönderdi.

80’li ve 90’lı yıllarda yaptığı televizyon programlarında gizemli olayları araştırmasıyla tanıdığımız Teksoy, Amerika Hawkings kasabasına gidip “Bu çocuklar nereye kayboldular?” diye sormaya başlıyor. Yaklaşık 3 dakika süren videoda dizideki pek çok noktayı ziyaret eden ve gizemi çözmeye çalışan Teksoy’un bu yolculuğu bir nevi 1. sezonu özetliyor. Siz yine de diziye yeni başlayacaksınız ilk sezondan başlamaya özen gösterin.

Son derece komik olan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Netflix Türkiye’yi, Stranger Things için yaptığı bu reklam çalışmaları için ayrıca tebrik etmek istiyorum.