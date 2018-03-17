Bugüne Kadar App Store'dan Kaç Uygulama İndirdiniz?

Apple kullanıcılarının uygulama marketi olan App Store'dan bugüne kadar kaç uygulama indirdiğinizi görmek mümkün.

iPhone kullanıcısı herkesin uygulama ya da oyun ihtiyacını karşılamak için kullandığı App Store'a her gün binlerce yeni uygulama ve oyun ekleniyor. iOS 11 ile birlikte tasarımında değişiklikler yapılan App Store'dan şimdiye kadar kaç uygulama indirdiğinizi basit bir yöntemle görebiliyorsunuz. Üstelik indirme sayılarınız ay ve yıl olarak ayrı ayrı hesaplanmış. İşte iPhone ya da diğer Apple cihazlarınıza toplam kaç App indirdiğinizi görme yolu:

Öncelikle bilgisayardan iTunes programını açmalısınız.

iTunes'u açıp programın sol üst tarafındaki "Hesap" sekmesindeki "Hesabımı Görüntüle" yazan seçeneğe tıklıyoruz.

Ardından çıkan ekranın alt kısmında yer alan "Satın Alma Geçmişi" başlığının sağındaki "Tümü" yazan yere tıklıyoruz.

Karşınıza satın alma geçmişiniz çıkacaktır. Bu sayfanın sol üst tarafındaki "Son 90 Gün" yazan yere tıkladığımızda bir kutu açılıyor. Burada her yıl kaç uygulama-oyun indirdiysek toplam sayısı yazacaktır.

Burada yılların yanında yazan sayıları topladığımızda, bugüne kadar indirdiğimiz toplam oyun ve uygulama sayısını elde edebiliyoruz. "Son 90 Gün" yazan seçeneğin yanındaki sayıyı toplamayacağız, çünkü o son yıla dahil. İşte bu kadar basit.

Not: Satın alma geçmişinde, alınan iTunes kredisi hediyeleri ve Apple Müzik üyelik ücretleri de gösterilir. Eğer çok fazla iTunes hediyesi aldıysanız, bunları toplam sayıdan çıkartmayı unutmayın.