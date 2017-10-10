Dünyanın En Kötü Ölüm Sahnesi Bülent Kayabaş'a Ait

Britanya’nın önemli gazetelerinden Independent, Bülent Kayabaş’ın 1973 yapımı Karateci Kız filmindeki ölüm sahnesini dünya tarihinin en kötü ölüm sahnesi seçti.

Oscar ya da Emmy Ödülleri’nde en iyi filmler seçildiği gibi en kötü filmler de seçilebiliyor. Fakat ‘en kötü ölüm sahnesi’ diye bir ödül olsaydı, muhtemelen Bülent Kayabaş’ın Karateci Kız filmindeki sahnesi açık ara birinciliğe ulaşırdı. Britanya’nın önemli gazetelerinden Independent, işte bu sahneyi dünya sinema tarihinin en kötü ölüm sahnesi olarak seçti.

1973 yapımı olan film, beş hapishane kaçağının Zeynep’in babasını öldürmesi ve daha sonra polis olup bu kaçakların peşini sürmesini konu ediniyor. En sonunda kaçaklardan Ferruh Durak’ın -bu karakteri Bülent Kayabaş canlandırıyordu- izini bulan Zeynep, silahla ateş ederek Durak’ı öldürüyordu.

Bu sahneye ya orijinal filmden ya da herhangi bir platformdan aşinasınızdır. Yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde de popüler olan bu efsane ölüm sahnesi, Kayabaş’ın ‘muhteşem’ oyunculuğuyla bir araya gelince birçok kişi tarafından ‘tarihin en kötü ölüm sahnesi’ olarak etiketlenmişti bile.

Aşağıda söz konusu ölüm sahnesini, onun aşağısında ise CNN’deki bir programa katılan Kayabaş’ın sahneyle ilgili düşüncelerini anlattığı videoyu izleyeceksiniz.