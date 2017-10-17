Akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu amiral gemisi yerine bütçe dostu telefonlar kullanmaktadır. Telefonunun donanımına dikkat eden çoğu kullanıcı en az bir kez şu soruyu sormuştur; güncel orta seviye işlemciler yerine eski amiral gemisi işlemciler neden kullanılmıyor?

Samsung, Apple gibi şirketler ‘lüks’ denebilecek süper güçlü ve şık cihazlara odaklanırken Motorola, ZTE gibi firmalar çoğunlukla bütçe dostu akıllı telefonlar üretirler. Bazı kullanıcılar dikkat etmişlerdir; bütçe dostu telefonlarda genellikle en yeni nesil orta seviye işlemciler kullanılır. Fakat bir önceki nesil amiral gemisi işlemcilerini kullanmak daha güçlü cihazlar elde etmemizi sağlamaz mı? Sonuçta üzerinden bir yıl geçse de amiral gemisi işlemci, orta seviye işlemciden daha güçlü değil midir? Üstelik tanıtalı bir yıl olduğu için fiyat farkı da çok fazla olmayacaktır.

Aslına bakarsanız tam olarak öyle değil. Mobil teknolojiler tahmin ettiğinizden çok daha hızlı gelişmektedir. Bu nedenle bir önceki nesil amiral gemisi işlemciler en yeni nesil orta seviye işlemcilerde bulunan teknolojilere sahip olamayabiliyor. Örnek olarak Snapdragon 630 ile 821 işlemcilerini ele alabiliriz.

Snapdragon 630, Qualcomm'un X12 modemine sahip, yani bir önceki nesil amiral gemisi 821 ile aynı modem. Kısaca özetlemek gerekirse her iki işlemci de 200-250 Mbps LTE bağlantı hızını destekliyor. Ayrıca artık Snapdragon 600 serisi işlemciler, 2x2 MU-MIMO 802.11ac Wi-Fi teknolojisine sahip. Bu da kalın beton duvarların ve bakır tesisat borularının bağlantı sinyallerini bozmasına engel oluyor.

Snapdragon 630, nesnelerin interneti hususunda kullanıcılara daha iyi hizmet vermek için 821’de bulunmayan Bluetooth 5.0 desteğine sahiptir. Ayrıca 630, QZSS ve SBAS gibi iki yeni lokasyon motoru ile çok daha hızlı ve doğru bir konum hizmeti sunuyor. Bunların da dışında Snapdragon 630 işlemcisi Hızlı Şarj 4.0, USB Type-C, USB 3.1 gibi yüksek hızda veri aktarımı ve şarj imkanı sağlayan teknolojileri de desteklemektedir.

Kamera konusuna da değinmezsek olmaz. Snapdragon 630, ikinci nesil Spectra ISP (görüntü sinyali işlemci) sistemini desteklemektedir. Bu sistemi geçtiğimiz yılın en iyi mobil kameralarından birine sahip olan Google Pixel cihazında görmüştük. Spectra ISP, çekim sırasında kameranın çok hızlı bir şekilde nesneye odaklanmasını ve sıfır gecikme ile çekim yapılabilmesini sağlıyor.

‘Orta seviye’ Snapdragon 630, diğer tüm güncel teknolojilerin yanı sıra daha yüksek saat hızları sunan çekirdeklere ve daha iyi 3D görüntü oluşturabilen bir grafik işlemcisine sahiptir. Dolayısı ile Snapdragon 630 yalnızca Snapdragon 625’ten değil, Snapdragon 821’den de daha iyi bir işlemcidir.

Snapdragon 630, daha yeni nesil bir işlemcidir ve kullanılan cihazlar daha fazla güncelleme alacağı için Qualcomm sürücüleri belli bir süre de olsa güncel tutacaktır. Snapdragon 821’in güncelleme desteği ise daha erken sona erecek.

Tüm konuları değerlendirdik, Snapdragon 630’un ‘amiral gemisi’ Snapdragon 821’den daha iyi bir işlemci olduğunu gördük. Peki ya fiyat? Bu konu tuhaf gelebilir çünkü aralarındaki fiyat farkı hatırı sayılır derece fazla. Qualcomm için 821 hala bir amiral gemisi ve fiyatlandırmayı da buna göre yapıyor. Bu nedenle bu kadar avantajına rağmen Snapdragon 630 çok daha uygun fiyatlı bir işlemci.

Bir daha ki sefere ‘bütçe dostu’ bir akıllı telefon alırken işlemcisinin ‘eski bir amiral gemisi’ olmasındansa ‘güncel bir orta seviye’ olmasına dikkat edersiniz.