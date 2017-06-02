İki gün önce YouTube’un telif hakları sebebiyle videosunu kaldırdığı Çağatay Akman’ın ‘arakladığı’ şarkının asıl sahipleri, Facebook sayfası üzerinden bir mesaj yayınladılar.

İlk çıktığı zamanlarda bizim de -elbette bu durumdan haberimiz olmadan- destek verdiğimiz, fakat foyası sonradan ortaya çıkan Çağatay Akman’ın ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ şarkısının, ANNA RF isimli bir gruba ait olduğunu öğrenmiştik. Çağatay Akman, Türk internet kullanıcılarından olduğu kadar grubun fanı olan yabancı kişiler tarafından da yoğun şekilde eleştirilmiş, biraz ağır bir eleştiri olacak fakat yüzümüzü kara çıkarmıştı.

ANNA RF, resmi Facebook sayfasından kendilerine bu durumdan ötürü destek veren herkese bir teşekkür mesajı iletti. Türkçe olarak yayınlanan mesajın tamamı şu şekilde:

Bu zamana kadar Anna RF'ye olan tum desteginiz ve sevginiz icin tesekkurler !! Ne yazik ki Turkiye'den haksizca boyle bir durumla karsilastik. Ancak adalet herzaman yerini buluyor !!

Desteginizin devamini bekliyoruz ve biz yine sevgiyle, baris icin "kendi sanatimizi" uretmeye devam edecegiz..

Selamlar !!

ANNA RF, bu mesajına karşılık olarak Türk kullanıcılardan kendilerini destekler nitelikte cevaplar aldılar. Dilerseniz buradan tek tek yazmak yerine yukarıdaki paylaşıma bakabilirsiniz.

Bir yandan şarkının ‘orijinal’ versiyonunu dinlemek isteyenler için videoyu hemen aşağıya bıraktık.