Netflix Türk Dizisinin Setinden İlk Görüntüler Paylaşıldı

Netflix Türkiye, resmi Twitter hesabından Çağatay Ulusoy’lu fantastik Türk dizisinin ilk set görselini paylaştı.

Netflix, geçtiğimiz yıl orijinal serilerinin içine bir Türk dizisini katacağını duyurmuştu. Vatanım Sensin, İstanbullu Gelin, Gecenin Kraliçesi gibi yapımlarla tanınan 03 Medya ile anlaştığını duyuran şirket, dizinin başrolüne ise Türkiye’nin sevilen oyuncularından Çağatay Ulusoy’u getirmişti. Bir süredir ses seda çıkmayan dizinin setinden ilk görüntüler nihayet ortaya çıktı.

Senaryonun tamamlanmasının ardından sete geçiş yapan oyuncuların setten ilk görüntüler, Netflix Türkiye’nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. “Bir rivayete göre çekimler başlamış” şeklinde bir mesaj paylaşan Netflix Türkiye, ülkemiz adına büyük bir tanıtım olması beklenen diziyi bu mesajla müjdelemiş oldu.

Çekimleri bugün başlayan gizemli dizide, Çağatay Ulusoy’la birlikte Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü de bulunuyor. Dizinin hangi isimle izleyicilerin karşısına çıkacağı henüz belli değil, ancak konu hakkında daha öncesinde Netflix’ten ufak bir açıklama gelmişti. Dizinin konusu şu şekilde: “İstanbul’da yaşayan genç bir adam özel güçlere sahip olduğunu anlar. İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlerin olaya girmesiyle, genç kahramanımız şehri ve tüm insanlığı korumak için elindeki güçleri kullanmaya çalışır.”

Ülkemizde Sihirli Annem ve Acemi Cadı gibi diziler dışında pek de alışık olmadığımız bir tür olan “fantastik macera”, Netflix farkıyla karşımıza çıkacak. Toplamda 10 bölümden oluşacak ilk sezon, 2018 içerisinde tüm dünyayla aynı anda Netflix üzerinden yayınlanacak. Çekimlerin Mart ayında başladığını ve 10 bölümün aynı anda yayınlanacağını göz önünde bulundurursak, sonbahar - kış aylarına doğru dizinin Netflix üzerinden yayınlanacağını öngörebiliriz.

Netflix, Türkiye’de Türk oyuncularla birlikte dünya geneli için hazırladığı fantastik bir diziyi herkese sevdirebilir mi dersiniz? Açıkçası ben diziden oldukça umutluyum. İstanbul’un fantastik hikayeleri barındırmak için çok güzel bir atmosferi olduğunu düşünüyorum.