‘Sağlam’ telefon denince akla ilk gelen markalardan olan Cat, yeni amiral gemisi Cat S61’i tanıttı. Cat S60’ın bir üst versiyonu olan cihazda daha yüksek kontrastı için yazılımı geliştirilmiş, 400 derecelik sıcaklık aralığına sahip, MSX teknolojisi sayesinde görüntüleri HD kalitede gösteren gelişmiş FLIR termal görüntüleme özelliği bulunuyor.
Cihazda bulunan lazer sayesinde noktadan noktaya 10 metrelik ölçüm yapabilen Cat S61, ayrıca alanın metre karesini de ölçebiliyor. Cihazda bulunan Sensirion kapalı hava sensörleri, oda içerisindeki uçucu organik bileşenleri tespit ederek kullanıcıları ortamı havalandırmaları gerektiği konusunda uyarabiliyor. Son derece sağlam bir yapıya sahip olan Cat S61, IP68 sertifikasına ve dayanaklılık konusunda askeri seviye 810G onayına sahiptir. Cihaz 1.8 metre mesafeden betona atıldığında dahi sağlam kalmayı başarabiliyor.
Cat S61 Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 630
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB+MicroSD
- Ekran: 5.2 inç Full HD
- Arka Kamera: 16MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 4500mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
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Yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak olan Cat S61, 1115 Dolar yani yaklaşık 4200 TL fiyat etiketine sahip olacak. Tabii bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler de eklendiğinde fiyatın çok daha yukarılara çıkması mümkün.