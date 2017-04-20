Cem Yılmaz’dan Herkesi Şaşırtan Yeni Film Duyurusu!

Cem Yılmaz, Her Şey Çok Güzel Olacak filminin önümüzdeki yıl 20. yıl dönümü olması sebebiyle orta metrajlı bir film yapmayı planladığını söyledi.

Cem Yılmaz’ın son günlerde yaptığı duyurular, genelde Arif v 216 filmiyle ilgili oluyordu. Geçtiğimiz ay filmin hem ilk fragmanı yayınlanmış hem de oyuncu kadrosu belli olmuştu. Bu gece ise kendisinin ilk göz ağrı olan 1998 yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak filminin önümüzdeki sene 20. yılı olması sebebiyle 40 dakikalık orta metraj bir film düşündüğünü söyledi. Mesajında Mazhar Alanson’u da etiketleyen Cem Yılmaz, eğer bizi trollemiyorsa -ki yapmadığı şey değil biliyorsunuz- ciddi ciddi bir film yapacak gibi duruyor.

Her Şey Çok Güzel Olacak filminde Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson, iki kardeşi canlandırıyorlardı. Huysuz bir babaları olan ikiliden Cem Yılmaz sürekli bir bar açma sevdasıyla yanıp tutuşurken Mazhar Alanson, bir ilaç deposunda çalışıyor. Aralarında bir kırgınlık olan ikiliden Cem Yılmaz’ın (filmde Altan karakterini canlandırıyor) abisine ‘salça’ olmasından sonra başlayan olaylar silsilesi, filmin sonuna kadar biraz komik biraz da gerilim dolu sahnelerle devam ediyor.

Biraz kişisel bir yorum olacak fakat yine de paylaşmak istedim. En son yıllar önce izlemiştim bu filmi, birkaç gün önce aklıma gelmiş ve tekrar izlemeye karar vermiştim. Kısa bir süre sonra da Cem Yılmaz’ın attığı tweet’i görünce biraz garip hissettim. Yakın zamanda da AROG’u mu izlesem acaba, belki devamının çekilmesine vesile olurum. :)

Arif v 216’nın fragmanını izlemeyenler varsa aşağıdaki videodan izleyebilirler.