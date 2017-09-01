Xiaomi Mi Mix 2, iPhone 8’den Önce Tanıtılacak!

Dünya pazarına efsane bir tasarımla açılmayı hedefleyen Çinli üretici Xiaomi, 2017 yılının en iddialı telefonlarından birini tanıtmaya hazırlanıyor. Asyalı üreticilerden aldığı bayrakla ilk tokadı da Apple'a atıyor.

Akıllı telefon piyasasındaki Asyalı ve Amerikalı üreticilerin rekabeti gittikçe kızışıyor. Son yıllarda ürettikleri cihazlarla rüştlerini ispatlayan birkaç Asya firması, ABD markalarını kendi pazarında tehdit ediyor. Hal böyle olunca para kazanmaya başlayan Xiaomi, One Plus gibi üreticiler, dağıtım ağlarını genişletip daha çok kişiye ulaşmaya başladılar. Böylece Apple ya da Samsung gibi rakiplerle gerçek bir rekabet içine giriyorlar.

Her üretici -Sony hariç- çerçevesiz akıllı telefon üretmek için farklı teknikler kullanıyor. Tüm dünya Samsung’un Galaxy S8’ini ve çerçevesiz ekranını konuşurken Xiaomi gibi Asya devleri aslında çoktan çerçevesiz ekranlı telefon üretmişti. Ekim 2016’da tanıtılan Xiaomi Mi Mix o kadar çok beğenildi ki, cihazın halefi için gün saymaya başladık. Elimize ulaşan haberlere göre daha çerçevesiz ve daha düzgün çizgilere sahip olacak Mi Mix 2, 11 Eylül 2017’de tanıtılacak. Yani iPhone 8’in resmi lansman tarihinden tam 1 gün önce.

Zamanlamanın bu denli incelikli seçilmesi, Xiaomi yöneticilerinin iPhone 8’e doğru kayan kitleye yönelik hamle yapmak istemesi. Evet, Apple gibi bir şirketin hayranlarının aklını çelmek zor, ancak bu hamle bile büyük cesaret ve yapılan işe duyulan güvenin göstergesi. Mi Mix'in efsane çizgilerini tasarlayan Philippe Starck'ın, Mi Mix 2 için yayınladığı videoyu aşağıya bırakayım:

Net olmayan söylentilere göre Mi Mix 2, Google’ın son mobil işletim sistemi sürümü Android 8.0 Oreo ile gelmeye hazırlanıyor. Lansmana dair bir diğer büyük soru ise, eş zamanlı olarak Çin dışında da yapılıp yapılmayacağı. Firmanın Mi Mix 2'le dünya pazarlarında gövde gösterisi yapması bekleniyor. Bizler de merakla takip ediyoruz.

Bu arada Xiaomi Mi Mix'i incelediğimiz videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: