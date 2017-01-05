CES 2017'de Sesli Komutları Algılayabilen Çöp Kutuları Tanıtıldı

Simplehuman firması, en teknolojik çöp kutularını CES 2017’de katılımcıların beğenisine sundu.

Simplehuman, üst seviye ev eşyaları üreten bir firma. Firmanın ürettiği ev eşyaları arasında lüks çöp kutuları da bulunuyor. Simplehuman, CES 2017’de en teknolojik çöp kutularını tanıttı.

Bu teknolojik çöp kutularının kapakları, sesli komutlar aracılığıyla açılıp kapatılabiliyor. Çöp kutularının iki farklı versiyonu bulunuyor. Bu modellerden biri 180 dolara satılıyor ve diğerine göre daha küçük bir boyuta sahip. Diğer model ise 240 dolara satılıyor ve bu model, daha büyük olmasının yanı sıra, geri dönüşüm haznesine de sahip. Çöp kutularının kapakları, “kutuyu aç” ya da “açıl susam açıl” komutlarıyla açılabiliyor. Bununla birlikte, çöp kutusunun iki modeli de Simplehuman’ın diğer çöp kutuları gibi hareket sensörüne sahip.

Simplehuman’ın bu çöp kutularının mart ayında satışa çıkarılması planlanıyor. Mayıs ayında ise, Wi-Fi barındıran, yeni dilleri destekleyen ve çöp torbası miktarını takip etmenizi sağlayan yeni bir modelin piyasaya sürülmesi amaçlanıyor. Yeni modelde bulunacak olan bu çöp torbası miktarını takip edebilme özelliği sayesinde çöp torbası bittiğinde, eşleştirilmiş bir uygulama, Amazon’un Dash Replacement hizmeti aracılığıyla otomatik olarak yeni çöp torbası sipariş edebilecek.