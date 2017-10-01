Chromebook'lara Google Assistant Kesin Olarak Geliyor!

Google'ın Chromebook laptoplara Assistant desteği sunmaya başlayacağına dair aldığımız duyumlar kesinleşti. Güncelleme yolda.

Google'ın yapay zeka destekli asistan uygulaması Google Assistant, firmanın tüm ürünlerine yavaş yavaş yayılıyor. Daha öncelerde kodlarda ve farklı yerlerde gördüğümüz asistanın Chrome ve dolayısıyla Chromebook'lara geleceği hakkındaki sızıntılar, bugün ortaya çıkan Google Home bilgisiyle neredeyse kesinleşti.

Google Home uygulamasında bir içeriğin hangi platformlarda çalıştığını incelemek istediğinizde karşınıza çıkan ekranda yer alan Chromebook uyumluluğu, anladığınız üzere yeni güncellemenin yolda olduğunu neredeyse tamamen doğrulamış bulunuyor. Google hizmetlerinin bir kısmı örneğin sadece telefonlarda çalışırken bir kısmı sadece Google Home ile kullanılabiliyor.

"Chat with your Assistant" adlı oyunu kullanabileceğiniz platformları listeleyen ekran görüntüsü, Google Home, Allo ve Chromebook şeklinde üç cihazı hem yazıyla hem de ikonla gösteriyor. Bunun anlamı, Google Assistant'ın yakın zamanda ChromeOS'e geleceği. Hatta çok kısa bir süre sonra bu durum gerçekleşebilir. Bizim tahminimiz Google Pixel 2 akıllı telefonlarının tanıtılmasının ardından bu güncelleme de tüm cihazlara gönderilecek.