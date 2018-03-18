Çift Çekirdekli i7 mi, Yoksa Dört Çekirdeki i5 mi Daha Güçlü?

Intel’in üst segment işlemci ailelerinden olan i7 ile i5 arasındaki güç farkları nasıl? Çift çekirdekli bir işlemcinin dört çekirdekli bir işlemciden daha iyi olma şansı var mı?

İşlemci piyasası, uzun yıllar boyunca sürekli değişiklik gösterdi. Çift çekirdekli, fiziksel çekirdekli, sanal çekirdekli gibi terimlerle insanların kafası iyice karıştı. Bugün bu kafa karışıklığına bir çözüm bulmaya çalışacağım. Çift çekirdekli i7 işlemciler mi, yoksa dört çekirdekli i5 işlemciler mi daha güçlü?

Bildiğiniz gibi Intel’in en üst düzey kullanıcı işlemcileri arasında Intel’in i7 serisi var. Son yıllarda i9’a doğru bir çıkış olmuş olsa da, hala milyonlarca insan i7’yi kullanmaya devam ediyor. i7’ye alternatif olarak çıkan Intel i5 ise, daha çok orta-üst sınıf bilgisayarlarda görülüyor. Bu iki işlemci yıllardan beri sürekli kıyaslanıyor olsa da, yapılan kıyaslamaların çoğu yanlış.

Çift Çekirdekli İ7 vs dört çekirdekli i5

Bu kıyaslama sonucunda orta-üst sınıf olmasına rağmen i5’in üstün ayrıldığını görüyoruz ama bu demek değil ki i7 kötü durumda. Bunun çok basit bir açıklaması var: Intel çift çekirdekli i7 işlemcilerini dizüstü bilgisayarlar için üretiyor. Dört çekirdekli i5’ler ise masaüstü bilgisayarlar için üretiliyor. Yani, buradaki çekirdek farkı 2 değil mantıksal olarak 4’e yükseliyor. Intel işlemcilerde bulunan Hyper Threading (HT) teknolojisi sayesinde her fiziksel çekirdek, yanında bir de mantıksal çekirdek getiriyor. Bu yüzden dört çekirdekli masaüstü işlemcisi mantıksal olarak da 4 çekirdek ediniyor ve HT teknolojisi sayesinde 8 çekirdek performansına ulaşıyor. Dizüstü bilgisayarlar için üretilen i7 ise 2 mantıksal çekirdeği alarak 4 çekirdek performansına yükseliyor.

Dizüstü Bilgisayarlarda Güç Sıkıntısı

Masaüstü bilgisayarlarda yalnızca alanın bol olması, işlemcinin daha rahat soğutulabilmesinden ötürü daha yüksek frekanslara çıkarılması gibi özellikler bulunuyor. Bunların dışında, masaüstü bilgisayarlarda güç sıkıntısı da fazla yaşanmıyor. Dizüstü bilgisayarlara göre çok daha yüksek elektrik tüketimi yapan masaüstü bilgisayarlar, bu yüzden işlemciye de daha çok güç sunabiliyor. Dizüstü bilgisayarlarda, özellikle batarya tüketimini dengeleyebilmek adına daha mütevazi bir güç kullanılıyor. Bu da, işlemcinin ismi i7 olsa da masaüstüne göre daha güçsüz kalmasını sağlıyor.

Nesil Farklı Var

Yeni bir işlemci satın alırken i7 veya i5 olmasından ziyade hangi nesil olduğuna bakarsınız. i7'nin ilk nesil işlemcileri ile günümüzde çıkan işlemcileri arasında dağlar kadar fark vardır. Aynı mantıkta, yeni nesil bir i5 ile eski nesil bir i7 arasında da i5 rahat bir üstünlük sağlayacaktır.

Aslında bu tartışma i5 ile i7 kıyaslaması değil. Aynı aileye sahip i7 ile i5’ten i7 daha güçlü çıkacaktır normal olarak, ancak Intel bu aileleri ürettiğinde i7’nin bir dizüstü versiyonunu bir de masaüstü versiyonunu üretiyor. Aynı şekilde i5’in de bir dizüstü, bir de masaüstü versiyonu bulunuyor. i5’in dizüstü işlemcisi ile i7’nin dizüstü işlemcisini kıyasladığımızda i7 üstün ayrılacaktır. Bu da asıl konunun dizüstü ile masaüstü arasındaki mücadelenin olduğunu gösteriyor.

Mobil işlemci ve dizüstü sektörünün güçlenmesi, yakın gelecekte bu işlemcileri birbirine daha çok yakınlaştıracaktır, ancak o zamana kadar masaüstü için geliştirilen işlemcilerin bir adım önde olacağını belirtelim.