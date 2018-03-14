Yıllardır insanları internet üzerinden hayvan sahibi yapıp, çiftlikler kurarak ürünlerini satmayı ve kar elde etmeyi vadeden Çiftlik Bank soruşturması tüm hızıyla sürüyor. Bir yönetim kurulu üyesi göz altına alındı, Mehmet Aydın’ın eşi polise teslim oldu, Tekirdağ’daki bir çiftliğe baskın düzenlendi.

Çiftlik Bank, ülkenin yoğun gündemi içerisinde bile en çok tartışılan konu başlıklarından birisi haline geldi. Kara para aklama sistemini gizlemek için kurulduğu iddiaları bir kenara, devlet yetkilileri baskınlara, gözaltı işlemlerine ve ifadeler almaya devam ediyorlar.

Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyelerinden olan Cemal Çomak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, İstanbul’da yaşadığı adrese düzenlenen baskınla gözaltına alındı ve Sakarya’ya getirildi. Adliyeye sevk edilen Çolak, aslında bir güvenlik görevlisi olduğunu ve bilgisi dışında müdürlüğe getirildiğini itiraf etti. Çolak, yaşanan ilk soruşturmalardan sonra müdürlükten istifa ettiğini belirtti. Emniyet güçleri geçtiğimiz hafta Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi’ne bir baskın düzenlemişler ve bazı belgeler ele geçirmişlerdi.

Tekirdağ’da devam eden soruşturmalar kapsamında Çiftlik Bank’a ait olduğu bilinen bir tesise daha bugün baskın düzenlendi. Yapılan arama çalışmalarına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri de katıldılar. Yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları sırasında çiftlikteki hayvanların neredeyse yarısının aynı gün içinde kayboldukları öğrenildi. Bulunan 50 büyük baş ve 35 küçük baş hayvan, çiftlik çalışanlarının kontrolüne bırakıldı.

Bölge sakinleri hayvanların kamyonlara yüklenerek götürüldüğünü belirttiler. Hayvanların bir kısmında muayene edildiklerine dair işaret olan kulak küpesi bulunmuyordu.

CEO Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın teslim oldu, babasının Ocak ayında yeni bir şirket açtığı öğrenildi:

Mehmet Aydın ve Sıla Aydın’ın soruşturmalar sonrasında boşandıklarına yönelik iddialar Sıla Aydın tarafından yalanlandı. Aydın, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu. Yapılan soruşturmada gizlilik kararı bulunsa da ailenin avukatı olan Abdullah Yörük şok açıklamalarda bulundu.

Hürriyet’in haberine göre Sıla Aydın’ın babası olan Hakan Soysal’ın 23 Ocak 2018’de yeni bir şirket kurduğu, önceki şirketi olan Çanakkale Dora Gıda’yı 1 milyon liraya Mehmet Aydın’a sattığı anlaşıldı. Avukata göre yeni şirket için oluşan kaynağın Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçıp inşaat işine girmesiyle hiçbir ilgisi yok.

Ailenin gelen tehditlerden korunmak için başvuru yapacağı öğrenildi. Soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle henüz daha detaylı bilgiler bulunuyor. Elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.