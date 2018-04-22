Çin, Denizaltı Savaş Yeteneklerini Güçlendiriyor

Amerikalı amiral Philip Davidson, Çin'in denizaltı çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çin'in kendilerinden teknoloji çalarak denizaltı savaş yeteneklerini güçlendirdiğini belirten Davidson, bu durumdan rahatsız olduğunu da açıkça belli etti.

Çin, denizaltı savaş yetenekleri konusunda belirgin bir ilerleme kaydetti. Amerikalı bir amirale göre bu ilerleme, ABD'den çalınan bir teknolojinin eseri. Denizaltı filosuna önemli derecede yatırım yapan Çin, 2002'den bu yana nükleer denizaltılara sahip. Çin ordusunda, nükleer enerjiyle çalışan altı denizaltına ek olarak, balistik füzelere sahip nükleer denizaltılar da bulunuyor.

Amiral Davidson, "Hem balistik füze tarafında hem de saldırı denizaltı tarafında yeni denizaltıları var ve bu denizaltıların sayısı her geçen gün artıyor. Ayrıca, denizaltı alanındaki operasyonlarına daha iyi bir bakış açısı kazandırmak için başka teknolojileri de takip ediyorlar." şeklinde bir açıklamada bulundu. Çin'in sadece denizaltı alanında değil, her alanda teknolojiyi çaldığını ve bunu kendi yararına kullandığını belirten Davidson; bu hırsızlığın önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Çin ile başa çıkmak için hükumet olarak bir bütün halinde hareket edilmesi gerektiğini belirten Davidson, aynı zamanda uluslararası ortaklıkların da önemine dikkat çekti. Her alanda yaptığı kopyalamalarla bugünkü konumuna gelen Çin, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor; bu da haliyle ABD'yi kızdırıyor.