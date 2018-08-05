"Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışmada "Çin Seddi Nerededir?" isimli soru karşısında iki joker kullanan yarışmacı ve salondaki seyirciler, sosyal medyada tartışma konusu oldular.

ATV’de yayınlanan ve yarışmacıların kolay sorudan zora doğru yarışarak para ödülü aldığı “Kim Milyoner Olmak İster” isimli yarışmada çok garip bir olay yaşandı. Su Ayhan isimli yarışmacı, “Çin Seddi Nerededir?” sorusu için iki joker hakkı kullandı. Kullandığı bu joker hakları sonrasında Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medyanın gündemine düşen Ayhan, ortaya komik ve düşündürücü anların çıkmasını sağladı.

Çin’in Moğol ve Türk boylarına karşı savunmak için kurduğu devasa duvar olan Çin Seddi, pek çok kişinin bildiği gibi doğal olarak Çin’de yer alıyor. Su Ayhan ise, ikilemde kaldığı soru için önce seyirciye sorma joker hakkını kullandı, buradan da istediği oranlar çıkmayınca bu sefer telefonla joker hakkını kullanmaya karar verdi.

Yarışmada Ayhan’ın ikilemde kalmasının dışında seyircinin de hemen hemen yarısı cevabı doğru bilemedi. Ayhan, bu soruda yarışmaya devam ettikten sonra sesli soruda elenerek 1000 TL kazanmayı başardı. Bu olayın ardından Twitter’da ‘Çin Seddi’ kelimesi trend oldu. İşte, Çin Seddi için paylaşılan eğlenceli tweet’lerden bazıları;