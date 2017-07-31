Çinli Bilim İnsanları, En Büyük Sanal Evreni Yarattılar!

Çinli bilim insanlarının yaptıkları deneylerde, evrenin nasıl başladığını anlamak için simule edilmiş bir evren oluşturuldu.

Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, dünyanın en hızlı bilgisayarı ile en büyük sanal evrenini yaratmayı başardı. Saniyede 125 petaflop işlem kapasitesiyle dünyanın en hızlı bilgisayarı ünvanı bulunan Sunway-TaihuLight’da yapılan deneyler sonucunda, sanal bir evren oluşturuldu.

Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesine göre Sunway’da yapılan sanal evren, Haziran’da Zürih Üniversitesi astrofizikçileri tarafından yapılan deneyden tam 5 kat daha büyüktü. Yine de Zürih’de 80 saat süren deneyin aksine bu deney yalnızca 1 saat sürdü. Çinli bilim insanları, bu deneyin Sunway-TaihuLight için bir ısınma egzersizi olduğunu belirttiler.

Kozmosu simule eden bilim insanları, bu sayede uzayın gizemlerini çözmeye çalışıyorlar. Bu deneyler sonucunda karanlık madde ve karanlık enerji cisimleri aydınlatılarak somut bir bilgiye çevrilebilir. Örneğin Çin’de yapılan deneyde Bing Bang’den (Büyük Patlama) yaklaşık 10 milyon yıl sonra oluşan bir evren simule edildi. Evrenin yaşına bakıldığında 10 milyon yıl, insan ömründe birkaç saniyeye denk geliyor. Sanal evren deneyinde ekip lideri Gao Liang’ın açıklamasına göre deney daha ileri gidebilirdi, ancak süper bilgisayarın o gün başka müşterileri de vardı. O yüzden deney kısa kesilmek zorunda kaldı.

Süper bilgisayarlar ile çok önemli buluşlar yapılabilir ancak yine de içinizden o engin soruyu sorduğunuzu da biliyorum. “Onu bunu boş ver de bilgisayar GTA 5’i kaldırır mı onu söyle” diyorsunuz? Hemen söyleyelim, GTA 5 köşede dursun GTA 6’yı bile kaldırır. Ayrıca yakın zamanda Sunway TaihuLight'dan 10 kat daha hızlı süperbilgisayarlar çıkacağı belirtiliyor.