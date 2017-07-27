Coca-Cola'dan Yeni Kola Hakkında Kafa Karıştıran İsim!

Zero'yu kaldırarak yerine Coca-Cola Zero Sugar'ı getiren Coca-Cola, bu yeni isim yüzünden insanların kafasını karıştırdı. Firma, bu yüzden resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Coca-Cola’nın yüksek şekerli olmasından dolayı bazı zararlara yol açtığını biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda bu tabuyu yıkarak şekersiz bir kola çıkarmak isteyen Coca-Cola, şekersiz sıfır kaloriye sahip Coca-Cola Zero’yu sunmuştu. Birçok kişinin beğenisini kazanan Coca-Cola Zero markanın en çok satan içeceklerinden birisi olmuş ve özellikle zayıflamak isteyen ama kolayı da bırakamayan insanlar tarafından tercih edilmişti.(bkz:ben)

Coca-Cola yeni yaptığı duyuruyla Coca-Cola Zero’ları kaldırdığını duyurdu. Daha doğrusu Coca-Cola Zero’nun ismi ve birkaç tat değişikliği geldi. Bundan sonra Coca-Cola Zero yerine Coca-Cola Zero Sugar ismiyle anılacak içecek, birçok soruyu da beraberinde getirdi.

Coca-Cola Zero Sugar derken içinde şeker bulunmayan bir içecek mi yoksa Coca-Cola Zero’nun şekerli versiyonu mu diye insanları ikiye ayıran yeni isim, Coca Cola’nın resmi bir açıklama yapmasının ardından netliğe kavuştu. Coca-Cola Zero Sugar’da hiç şeker bulunmayacak. Bunun yerine Zero’da olduğu gibi çeşitli tatlandırıcılardan yararlanılacak.

2016’da yüzde 3.5’luk büyümeye ulaşan Coca-Cola’nın bu başarısında doğrudan etkisi olan Zero serisi, yeni isminin dışında şişe tasarımında da ciddi farklılıklara gitti.

Çok daha modern bir görünüme kavuşan yeni şişeler ve aroması yenilenmiş Zero Sugar, Ağustos’da Amerika’da satışa başlayacak. Televizyon, internet, radyo ve diğer reklam kuruluşlarınca reklam kampanyasına başlanacağını belirten Coca-Cola, Zero Sugar’dan çok umutlu gözüküyor.