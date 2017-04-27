Çokluevren Teorisine Dair İlk Kanıt Ortaya Çıkmış Olabilir!

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir araştırma, bilim insanlarının uzun yıllardır sırrına erişemediği, bazılarının 'paralel kabarcık evrenler' ile açıklanabileceğini iddia ettikleri bir uzay anormalliği hakkında başka potensiyal açıklamalar yapılabileceğini ortaya koymakta.

Bilim insanları yıllardır bir uzay anomalisi karşısında ne diyeceklerini bilememekte, onu tam olarak bir türlü açıklayamamaktalar: O da, yaklaşık 1.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki "Cold Spot" yani "Soğuk Nokta"! Çevresinden yaklaşık 0.00015 dereceye (0.00027 derece Fahrenheit) kadar daha serin olan bu noktayı astronomlar evrende genel radyasyonu ölçtükleri sırada keşfetti ve o gün bugündür hakkındaki tartışmalar sona ermedi.

Daha önce, gökbilimciler bu alanın etrafından çok daha serin olmasını, uzayın pek çok bölümünde bulunandan daha az madde bulunması sebebiyle açıklamaya çalıştılar. Onu, muazzam denetleyici olarak adlandırdılar ve uzayın derinlikleriyle karşılaştırdıklarında 10.000'den daha az galaksi barındırdığı tahminini yaptılar. Fakat geçtiğimiz dönemde Royal Astronomical Society (RAS)'nin ortaya koyduğu bir araştırma, bu soğuk supervoidin aslında hiç var olmadığını ortaya koymakta. Bilim insanları, soğuk noktadaki galaksilerin, sadece kabarcıklar gibi soğuk noktayı oluşturan daha küçük boşlukların etrafında kümelenmiş olduklarına inanıyorlar. Bununla birlikte, bu küçük boşluklar gözlemlenen sıcaklık farkını açıklayamıyor!

Sıcaklık farklarını daha küçük boşluklarla ilişkilendirebilmek için zaten, araştırmacılar standart olmayan bir kozmolojik modelin gerekli olacağını ifade ediyorlar. RAS'ın yapmış olduğu basın toplantısında araştırmacı Ruari Mackenzie, "Bu durumu açıklayabilecek bir veri elde edemiyoruz." açıklamasını yapıyor. Çalışma bir açıklama sunmada büyük bir hata ortaya çıkarırken, simülasyonlar Soğuk Nokta'nın rasgele oluşma olasılığının sadece iki yüzde bir olduğunu önermektedir. Pek çok bilim insanı ise, bunun çokluevren teorisine bir kanıt niteliği olduğunu düşünüyor.