Çölün Ortasında Paramparça Bir Halde Bulunan McLaren 720S!

Kurak bir çölün ortasında bir hayvan iskeleti bulabilirsiniz, avlanmakta olan vahşi bir hayvanla da karşılaşabilirsiniz. Fakat Nevada polisleri, perte çıkmış 1.3 Milyon TL’lik bir McLaren 720S buldular.

Las Vegas’ın Nevada kentinde görev yapmakta olan bazı polisler, dün ilginç bir görüntüyle karşılaştılar. Mead Gölü'nün yakınındaki otoyolda devriyede olan polisler, yolun kıyısında parçalara ayrılmış ve kullanılamaz hale gelmiş bir McLaren 720S buldular.

Polisler aracı bulduklarında, aracın içinde ne yolcu ne de şoför bulunmuyordu. Fakat aracın süper araba sahiplerinin buluştuğu bir etkinlik olan Corsa Rally West için orada olduğunun anlaşılması uzun sürmedi. Söylenenlere göre araç sahipleri kazadan hafif sıyrıklarla kurtulmuş.

Daily Driven Exotics, kaza sonrasında hurdaya dönen aracın durumunu daha iyi bir şekilde gözler önüne seriyor. Bazı parçaları etrafa saçılmış olan arabanın defalarca takla attığı ve içindekilerin pek de hoş olmayan anlar geçirdiği fazlasıyla belli oluyor.

Corsa Rally West’te süper araba sahipleri toplanıyor olsa da etkinlik, yarış ya da hız yapma amacı taşımıyor. Fakat görünüşe göre birileri çok fazla süper arabayı bir arada görünce kontrolü kaybederek motorunu biraz fazla zorlamış.

Kaza yapan McLaren 720S’in kime ait olduğu bilinmiyor. Fakat aracın vergiler hariç 1.3 Milyon TL değerinde olduğu düşünülürse sahibinin bulunması çok da uzun sürmez. Sorun şu ki Vegas’ta McLaren sahibi pek çok kişi bulunuyor.