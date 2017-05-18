Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerli Otomobille İlgili Açıklama!

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nin toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, iş insanlarına yönelik yaptığı konuşmasında yerli otomobil hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan yerli otomobille ilgili çalışmalara dair haberler zaman zaman gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının bulunduğu TÜSİAD'ın TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi tarafından düzenlenen toplantısında yerli otomobille ve Türkiye'den uluslararası ölçekte bir marka çıkmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yaptığı konuşmasında salonda bulunan iş insanlarının potansiyeline değinen Erdoğan, "Dünya çapında bilinen markalara ihtiyacımız var. İşadamlarımızın bu konuda arkasındayız. Yerli otomobil konusunda adım atılmaması düşündürücü. TÜSİAD üyelerinden cesaretli adım bekliyoruz. Şu salondan babayiğit çıkmıyorsa dükkanı kapayalım." dedi.

Türkiye'den çıkacak markaların küresel boyutlara ulaşmasıyla ilgili temennilerini de paylaşan cumhurbaşkanı aynı zamanda bugüne kadar Türkiye'deki şirketlerinin daha büyük çaplara ulaşması adına attıkları adımlardan ve yapılan yatırımlardan da bahsetti.

Yerli otomobil projesi şu anda ne durumda?

Son olarak konuyla ilgili Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü bir açıklama yaparak yerli otomobil çalışmalarının yürütülmesi için İTÜ ARI TEKNOKENT bünyesinde 85 milyon lira yatırımla bir AR-GE merkezinin inşasının başladığını söylemişti. Aynı zamanda Özlü, bu alanda Türkiye'den dünyada ses getirecek bir marka çıkmasını istediklerini söylemişti.