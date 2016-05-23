Daha Doğmadan Instagram'da 109 Bin Takipçisi Olan Bebek

Sizin doğmanızı bekleyen 109 bin insan olmasını ister miydiniz? Calihan Gee isimli bebeğin, daha anne karnındayken 109 bin takipçisi oldu.

Sosyal medyada neyin ilgi görüp neyin ilgi görmeyeceği hiç belli olmuyor. Yıllarca uğraşıp 100 bin takipçiye erişemeyen insanlar bulunduğu gibi tek bir kelimeyle ünlü olan insanlar da var. Bu haberimizde doğumundan bir gün önce 109 bin Instagram takipçisine ulaşan Calihan Gee isimli bebekten bahsedeceğiz.

Ebeveynleri tarafından Instagram profili açılan Calihan Gee bebek, çok kısa süre içinde 109 bin takipçiye ulaştı. Bebek doğduktan sonra takipçi sayısını artırmaya devam etti. Şu anda 147 bin takipçiye sahip bebek, yalnızca annesi, babası, kardeşleri ve ailenin genel hesabını takip ediyor. Calihan Gee ile 6. Instagram hesabını açan aile, daha önceki çocuklarına da benzer sayfalar açmışlar.

Normalde Instagram’da bir profil açmak için 13 yaşından büyük olmanız gerekiyor, ancak profiliniz ailenizin gözetiminde açılırsa Instagram’ın bu duruma bir şey diyeceğini sanmıyorum. 14 Şubat’ta doğan minik Gee, geleceğin ünlü sosyal medya yıldızlarından olacak gibi duruyor. Yalnızca 2 günde yaklaşık 40 bin yeni takipçi kazanan tatlış bebek, ailesinin ününü devam ettirecek. Ailenin şu anda aktif olarak kullandığı 6 ayrı Instagram hesabı bulunuyor ve bu hesaplarda toplamda 1.8 milyon takipçi var.

Bütün hayatlarını sosyal medyaya taşıyan aile, şu sıralar ailelerine katılan yeni fenomeni kutluyorlar. Peki, sizce küçük çocuklara Instagram hesabı açmak sakıncalı mı? Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Yorumlarınızı bekliyorum.