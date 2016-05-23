Daha Önce Hiç Görmediğiniz Deniz Canlıları Keşfedildi!

Düzinelerce küçük adanın keşfedildiği Endonezya bölgesi, muhtemelen hayatınız boyunca hiç karşılaşmadığınız canlılara ev sahipliği yapıyor.

Çoğu insan için kâbus gibi bir şeydir, denizde yüzerken tanımadıkları canlılar ile karşılaşmak. Ancak birazdan görecek olduğunuz canlılardan korkmakta eminim ki haklısınız. Araştırmacılar, bu yılın başlarında Endonezya adalarını keşfetmek için yola koyuldular ve keşfedilen her ada birbirinden farklıydı. Fakat içlerinden öyle biri vardı ki, sahip olduğu canlılar ile göz korkutuyordu.

Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonrası, yeni bir tür yengeç ile karşılaştılar. Öte yandan devasa boyuttaki deniz hamamböceği de bir o kadar ürkütücüydü. 14 gün boyunca süren seferin şefi, bulgulardan çok etkilendiklerini ve bu tarz canlılar ile karşılaşmayı hiç planlamadıklarını ifade etti.

Toplamda 63 adanın keşfedildiği seferde, 800 yeni türden 12.000 canlıya rastlanıldı. Son zamanların en büyük canlı keşfini gerçekleştiren bilim insanları, elde ettikleri bulguları 2020 yılında açıklayacaklarının da altını çizdiler. 2 yıl kadar sürecek olan bu araştırma sürecinden bilim insnaları bu yeni canlılar hakkında çok detaylı araştırmalar yapacaklar.