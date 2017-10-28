DC'nin Yeni Filmi Shazam'ın Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

Thor serisinden Marvel evrenine girmiş bulunan ve komedi dizisi Chuck ile yakından tanıdığımız Zachary Levi, yeni süper kahraman filmi Shazam'ın başrolünde yer alacak.

Bu haftanın başlarında DC'nin yeni süper kahraman filmi Shazam'ın 2019 Nisan ayında vizyona gireceği açıklanmıştı. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre ise filmin başrolünde tanıdık yüz Zachary Levi yer alacak.

The Hollywood Reporter'dan gelen bilgiye göre, 2018'in başında çekimine başlanacak olan film Shazam, başrolünde Zacahry Levi'yi barındıracak. Kendisi bu türe hiç de yabancı olmayan Levi, Marvel'in Thor: The Dark World ve ülkemizde dün vizyona giren Thor: Ragnarok filmlerinde Fandral rolünü oynamıştı. Bunun dışında, NBC'nin casus-komedi dizisi Chuck'ta da başrolde yer alan oyuncu, oldukça tanınan bir yüz.

David F. Sandberg'in yöneteceği film, kendisinin Reddit'te yaptığı açıklamaya göre Nisan 2019'da vizyona girecek. Tarih ile ilgili olarak 2014 yılında DC tarafından 5 Nisan 2019 şeklinde bi bilgi sayfasında barındırılıyordu ancak bu bilgi artık sayfada yer almıyor. Daha önce film hakkında Dwayne "The Rock" Johnson'ın da kadroda yer alacağı ifade ediliyordu ancak son açıklamalara göre bu bilgi de yalanlandı.

İlk olarak 1939'da Captain Marvel olarak ortaya çıkan Shazam, 1971 yılında DC tarafından satın alındı ve isim hakları gerekçesiyle Shazam olarak yeniden isimlendirildi. Shazam'ın TV'deki varlığı ilk olarak live-action olarak 1970'lerin ortasında bulunuyordu ve 1981 yılında da bir animasyon şovu yayınlanmaktaydı.