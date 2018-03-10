DeepMind, Yapay Zekanın Riskleri Olduğunu Kabul Etti

Google'ın 2014 yılında satın aldığı DeepMind, yapay zeka ile ilgili umut vaat eden çalışmalar yapmaya devam ediyor. Ancak yapay zeka, herkesin aklında soru işaretleri oluşturuyor. Şirketin yöneticileri de riskin her zaman olduğunu kabul etti.

Yapay zeka, son dönemin en çok tartışılan konularından bir olmaya devam ediyor. Kimi çevrelerce insanlığın geleceğinin kurtarıcısı olarak görülen yapay zeka, kimi çevrelerce ise tehlikeli ve güvenilmez bulunuyor. Satranç, Go gibi birçok oyunda insan zekasını geride bırakarak şampiyon olan yapay zekaların, riskli bir bilimsel gelişme olup olmadığı konusunda en güncel açıklamayı, DeepMind yetkililerinden Demis Hassabis yaptı.

Yapay zeka ile ilgili cevaplanmamış birçok soru olduğunu söyleyen Hassabis, bu sistemleri hangi alanda ve nasıl kullanabileceklerini değerlendirdiklerini ve sürekli geliştirdiklerini, ancak net cevaplara henüz ulaşamadıklarını ve bu konuda her zaman bir risk olduğunu da sözlerine ekledi. Katıldığı bir oturumda birçok soruya cevap veren Hassabis, yapay zekanın büyük bir keşif olduğunu ve gelecekte insanlık için en faydalı bilimsel gelişme olacağına inandıklarını söyledi. Bahsedilen riskin tüm büyük teknolojik gelişmelerde olduğunu da belirtip, bunu insanlığın lehine çevirebileceklerine dair inancını ifade etti.

Tüm dünyanın, gelişmeleri merakla takip ettiği yapay zeka konusunun geleceğimizi göz ardı edemeyeceğimiz şekilde etkileyeceği kesin. Henüz 'risk' olarak adlandırılan durumlardan hiçbirini yaşamadık ve birçok alanda yapay zekalardan faydalanmaya başladık bile. Peki siz yapay zekaların geleceğimize etkileri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Eleştirilerin odağındaki distopik evrenlere mi katılıyorsunuz yoksa yapay zekaları önemli ve gerekli birer gelişme olarak mı değerlendiriyorsunuz?