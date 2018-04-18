Depresyon, Konuştuğumuz Dile de Etki Ediyor

Depresyon, uyumanızdan tutun da çevrenizdeki insanlarla nasıl iletişim kurduğunuza dair tomarla farklı detaya dahi etkiliyor. Yapılan son araştırmalar gösteriyor ki, depresyonlu insanlar konuştukları dilleri çok daha farklı bir şekilde kullanıyor.

Bilim insanları uzun zamandır depresyon ve dil arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Klinik psikoloji biliminde yayınlanan yeni çalışmalara göre, birisinin depresyondan muzdarip olup olmadığını doğru bir şekilde tahmin edebilecek bir kelime sınıfı mevcut.

Bu alandaki dilbilimsel araştırmalar, okuyarak ve not alarak gerçekleştirildi. Günümüzde bilgisayarlardaki metin analiz yöntemleri, son derece büyük veri dosyalarının işlenmesini dakikalar içinde mümkün kılıyor. Bu, insanların kaçırabileceği dilbilimsel özelliklerin belirlenmesine yardımcı olur.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, Kurt Cobain ve Sylvia Plath gibi depresyon yüzünden intihar etmiş ünlü sanatçıların eserleri de kullanıldı. Depresyonun, Cobain ve Plath'in yazdıkları şarkı ve şiirlere de etki ettiği gözlemlendi.

Dil İçeriği

Dil, iki bileşene ayrılabilir: içerik ve stil. Depresyon belirtileri olanların olumsuz duyguları, özellikle de 'yalnız', 'hüzünlü' veya 'sefil' gibi olumsuz ifadeleri aşırı miktarda kullandığını öğrenmek sizi çok da şaşırtmayacaktır.

Daha ilginç olansa zamirlerin kullanımı, depresyon hastaları birinci tekil şahısları (ben, benim, bana) gibi zamirleri, ikinci ve üçüncü tekil şahıslardan çok daha sık kullanıyordu. Zamir kullanımı, depresyonlu insanların kendilerine daha fazla odaklandıklarını ve başkalarına daha az ilgili olduklarını gösteriyordu.

Bildiğimiz gibi depresif kişiler ruminasyon (belli bir fikri ve düşünceyi kafadan atamamak) ve sosyal izolasyonu çok daha sık yaşarlar. Ancak, bu belirtilerin dikkat veya düşünme stilindeki farklılıkları yansıtıp yansıtmadığını henüz bilmiyoruz. Depresyon insanların kendi kendilerine odaklanmalarına mı neden oluyor, ya da kendilerine odaklanan insanlar mı depresyon yaşıyor?

Dilin Tarzı

Dilin tarzı, ifade ettiğimiz içerikten ziyade kendimizi nasıl ifade ettiğimize ilişkindir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, 64 farklı çevrimiçi zihinsel sağlık forumunun 6,400'den fazla üyesini inceleyen büyük bir veri metin analizi gerçekleştirildi. 'Her zaman,' 'hiçbir şey' veya 'tamamen' gibi mutlak kelimeleri veya olasılıkları ileten sözcükler, psikolojik sağlık forumlarında çok daha sık kullanılıyordu.

Depresyona sahip insanlar dünyaya daha fazla siyah ve beyaz bir şekilde bakıyorlar. Bu da onların daha keskin ifadelerle konuşmasına sebep oluyor. 19 farklı forum karşılaştırıldığında, kesin kelimelerin sayısı anksiyete ve depresyon forumlarında yaklaşık %50 ve intihar forumları için yaklaşık %80 daha fazla.

Daha Pratik Tanı Koyma

Depresyon dilini anlamak, depresyon belirtileri olanları anlamamıza yardımcı olabilir. Araştırmacılar, otomatik metin çözümlemesiyle doğal dil metin örneklerinden çeşitli ruh sağlıklarını sınıflandırmak için kullanıyor. Bu tür bir sınıflandırma, eğitimli terapistler tarafından yapılanlardan daha iyi bir performans sergiliyor.

Elbette, depresif bir dili depresyon hastası olmadan da kullanmak mümkün. Nihayetinde kötü bir dönemimizde de böyle bir dil kullanıyor olabiliriz. . Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya çapında 300 milyondan fazla insanın şu anda depresyonla birlikte yaşadığını tahmin ederken, 2005'ten bu yana %18'den fazla bir artışla, durumu düzeltmek için bu tür daha algoritmaları daha fazla kullanmak, insan sağlığını korumak ve trajik intiharları önlemek için kesinlikle önemli.

Peki, siz bu araştırmanın doğruluğu konusunda ne düşünüyorsunuz? Hiç depresyon yaşadınız mı? Depresyon hastasıysanız ya da bundan şüphe duyuyorsanız bir uzmana görünmenizi salık veririm. Her ne kadar çevremizdeki insanlar bazen 'bunu kendin de aşabilirsin' dese de, depresyon, tıpkı diğer hastalıklar gibi tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Sağlıcakla kalın!