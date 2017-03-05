Destiny Silahları Destiny 2'de Olmayacak

Destiny serisinde Destiny 2'ye aktarılabilecek tek şey karakter olacak.

Destiny 2’de, ilk Destiny oyununa ait silahların olmayacağı, şimdiye kadar söylenti olarak dolanıyordu. Ancak Bungie tarafından yapılan açıklamada bu söylenti onaylandı ve artık bu durum resmi bir bilgi olarak kayıtlarda. Tüm zırhlar, silahlar, eşyalar, kısacası ilk oyunda topladığınız her şey ikinci oyunda olmayacak.

İkinci oyuna geçirilebilecek tek şey, oluşturulan karakter tasarımları olacak. Hepsi bu. Bungie bu konuyu da detaylandırıyor. Oyuncular, yeni karakterleri yeni oyuna aktarsalar dahi, bu karakterler tamamen sıfırdan, farklı bir dünyada oyuna başlayacaklar ve haliyle yeni eşyalar toplamaları gerekecek. Sınıflar aynı kalabilir, fakat alt sınıflar büyük ihtimalle değişecek.

Geliştirici takım, ilk oyunu uzunca bir süre oynayanlar için yeni ödüller oluşturmayı düşünüyor. Bunu da büyük ihtimalle toplanabilecek yeni bir eşya olarak sunacaklardır. Bungie’nin şu andaki planları ise Age of Triumph için yapacağı canlı etkinlik. Söz konusu etkinlik, bu ay sonunda gerçekleşecek. İlk canlı etkinliğin ise 8 Mart’ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Bungie’nin bu politikasını ise kendileri şu şekilde açıklıyor: “Bu durum sayesinde geçmişten etkilenmiş olmayacağız. Yapabildiğimiz en iyi oyunu oluşturmaya ve seriden beklenebilecek büyük geliştirme ve düzeltmelerin yapıldığından emin olmayı istiyoruz.”