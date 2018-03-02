Nokia, MWC 2018'in En Çok Konuşulan Markası Oldu!

Brandwatch ile Twitter'ın ortak araştırması sonucunda Mobil Dünya Kongresi sırasında en çok konuşulan markanın Nokia olduğu ortaya çıktı. Yeni amiral gemileri ile gövde gösterisi yapan Samsung ise ancak ikinci sırada yer alabildi.

Akıllı telefon denince aklımıza hala Samsung, Apple gibi markalar geliyor olsa da HMD Global’in Nokia markasını küllerinden yeniden doğurarak sürekli artan bir ivme ile akıllı telefon pazarında yeniden söz sahibi yapmayı başardı. Finli şirket, 4 gün süren MWC 2018’de gerçekleştirdikleri tanıtımlarla adından fazlasıyla söz ettirdi.

Aslına bakılırsa Nokia’nın adından söz ettirmesi kolay değildi. Zira şirket, yeni akıllı telefonlarını Samsung’un büyük bir merakla beklenen yeni amiral gemileri Galaxy S9 ikilisi ile aynı gün tanıttı. Fakat bu durum Nokia için bir handikap olmadı ve şirket, adeta bağıra bağıra yeni akıllı telefonlarını herkese duyurmayı başardı.

Brandwatch, Mobil Dünya Kongresi sırasında en fazla hangi markanın konuşulduğunu ortaya çıkarmak için Twitter ile ortak bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonuçları fazlasıyla şaşırtıcı. Nokia, Mobil Dünya Kongresi’nin en fazla konuşulan markası olmayı başardı. İkinci sırada Samsung bulunurken, onları Huawei, Google ve Apple izledi.

Dahası, HMD Global’in Ürün Şefi olan Juho Sarvikas, geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi’nde 17 ödül alan Nokia’nın bu yıl 21 ödül alarak yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Nokia’nın bu başarısında fiyatına göre gerçekten iyi bir performans sağlayan akıllı telefonlarının önemli bir yeri olsa da aslan payının nostaljik ‘muz telefon’ Nokia 8110 4G’de olduğunu söyleyebiliriz.