Düz Dünyacılar, Falcon Heavy Görüntülerine İnanmıyorlar!

6 Şubat 2018 tarihe, dünyanın en güçlü roketinin uzaya fırlatıldığı tarih olarak geçti. Elon Musk’ın SpaceX’i, gene kendisine ait olan Tesla’yı derin uzaya fırlattı. Dünya’dan uzaklaşmadan farklı açılardan gelen uzaydaki Tesla fotoğrafları, düz dünyacıları ikna edemedi.

İnternetin damarlarınıza sahte kanser virüsü enjekte edip sizi bir kaç dakikalığına yataklara düşürmesini mi beklediniz? Ya da insanların hala orta çağdan kalma fikirler etrafında toplandıklarını görünce kendinizi uzaylı gibi mi hissetmek istiyorsunuz? O halde yaşadığımız gezegenin diğerlerinden farklı olarak tepsi gibi dümdüz olduğunu söyleyen tencere kafalılarla tanışmanızın vakti geldi.

Elon Musk, SpaceX’in son 7 yıldan beri üzerinde çalıştığı roketi, 6 Şubat gecesi ateşledi. Falcon Heavy, geri dönüştürülebilir en güçlü roket sistemi olarak yükünü derin uzaya fırlatmayı başardı. Yük olarak temsili şekilde Musk’ın kişisel aracı Tesla kullanıldı. Aracın hedefi Mars yörüngesinden geçip, Güneş’in etrafında bulunan bir yörüngeye oturmak. Normalde beton blokları kullanmak yerine kendi arabasını uzaya gönderen Musk’ın bu girişimi epey ilgi topladı.

Çünkü bu vakte kadar hiç hiç kimse uzayda bir otomobil görmemişti. Bazı insanlar teorik olarak hala görmediğimizi düşünseler de tarihin en başarılı deneylerinden birisini görmezden geliyorlar. Yaşanan olayları binlerde insan fırlatma sahasından, milyonlarcası internet üzerinden takip etti.

Uzaydaki Tesla’dan gelen ilk görüntüler, düz Dünyacılara önemli bir ders niteliğindeydi. İnternetin kitlesel bir araç olmasından ve bilgi kirliliği ile toplumların beynini yıkama “avantajından” faydalanan bu insanlar, Dünya’nın bir tepsi kadar düz olduğu konusunda epey ısrarcılar. Hatta ir kaç ay önce Musk, “Düz Dünyacı varsa neden Düz Marsçı da yok?” şeklinde bir açıklamayla bu toplulukları tiye almıştı.

Düz Dünyacılar Tesla’dan gelen görüntülere inanmıyorlar:

Bu konuda açılmış sayısız forumda NASA’nın ve pek çok uzay ajansının görsellerinde açıklar aranmaya çalışılıyor bir şekilde tüm insanlığa yalan söylendiği anlatılıyor. Aynı şekilde son olarak gerçekleştirilen Falcon Heavy testi ile Elon Musk’ın özel uzay deneyine de inanmadıklarını belirten binlerce insan var.

"İntenet üzerinden uzayda bir araba görmüş" oldukları için Dünya'nın düz olduğuna inanan insanlar, "Gerçek, TV'de görmüştüm" görüşünün yeni bir türünü savunuyorlar. Ne zayıf bir argüman.

Neden şahsa ait şirketlerin gerçekleri söylemelerini bekiyoruz?

Geniş çapta bir komplo çalışması başlatan forumlar, Starman’in direksiyonunda oturduğu, arka planda küre şeklindeki Dünya’nın bulunduğu görüntülerin sahte olduğunu ileri süren iddialarla dolup taşıyor.

Bu iddialara neden olan dünya çağındaki en büyük kuruluş ise bir dernek. Düz Dünya Derneği, Twitter üzerinden mavi tik ile onay aldığı hesabından “Kuzey kutbunun etrafında çevrelenmiş kıtalara ve en dışta yeryüzüne çevreleyen güney kutbuna insanlar topluluğu” şeklinde tanıtılıyor.

Düz Dünya Derneği yalnızca 555 resmi üyesinin ismini açıklıyor, ancak bu rakamın gerçek dışı olduğu ortada. Hatta geçtiğimiz yıl kasım ayında ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde düzenlenen etkinliğe de dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 500 kişi katılmıştı.

Komplo teorsine destek veren sözde uzmanlar, 2000 yıldan çok daha uzun süredir yapılan bütün bilimsel gözlemleri görmezden gelerek garip bir ısrar içindeler. Bunlardan bazılar düz Dünya teorilerini İncil’deki ayetlerle bağdaştırıyorlar. Büyük bir kısmı “kendi gözleriyle görmedikleri şeylere inanma” kavramını yanlış anlamış bir grup.

Fakat hiç bir düz Dünya teorisyeni, satın aldığı iki yüz helyum balonuna bir kamera ve GPS takmayı akıl edemiyor.

Bugünlük çılgınlık dozunuzu hala alamadıysanız, daha da çılgını için sizi şöyle alalım.