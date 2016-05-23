38.000 TL'lik Kamera Merceği Uçakta Giderken Paramparça Oldu

Uçak, otobüs gibi yolcu taşıma araçlarında giderken bagaja vereceğimiz ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda dikkatsiz davranarak kamerasını bavula koyarak uçağa binen birisi, bunun cezasını çok ağır ödedi.

Ülkemizde doların yükselmesi ile birlikte çok astronomik rakamlara satılmaya başlayan kameralar, uçak yolculuklarında ciddi tehlikelere düşüyorlar. Eğer uçağa binecekseniz cihazı orijinal kutusuyla birlikte yanınıza almanızı öneren uzmanlar, kameraların 'insan gibi davranılmayan' bavulların içinde hezimete uğrayabileceğini söylüyorlar.

Profesyonel ve normal olarak pahalı kameralarıyla bilinen Leiaca’ya ait 11.000 dolarlık lensin de başına böyle bir olay geldi.

Leica 50mm f/0.95 Noctilux ASPH lensinin parçalanmış görüntüsünü paylaşan Leaica Manchester mağazası, 10.955 dolar(38.000 TL) değerindeki cihazın bu görüntüsünü paylaşarak tüm müşterilerini uyardı. Bu tarz pahalı malzemelerin hassas ayarlarından dolayı çok kırılgan olacağı göz önüne alındığında, uçak, otobüs gibi ulaşım araçlarının bagajı bu aletler için inanılmaz tehlikeli oluyor.

Belki bu kadar pahalı kamera veya mercekleriniz yok, ancak en ucuz kamera parçasının bile yüksek fiyatlara patladığını biliyorum. Bu yüzden seyahat ederken bu tarz kırılgan eşyalarınızı yanınızda, güvenli bir şekilde taşımanızı öneriyorum.