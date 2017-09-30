Mehmet Bozdağ: Ülkemizde Daha İyi Projeler Çıkar!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, IFTV — Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı'nda yapılan bir oturumda, dizi süreleri daha kısa olsa ülkemizde Game Of Thrones'dan bile daha iyi projelerin çıkabileceğini belirtti.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "IFTV — Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı"nın öğleden sonraki oturumunda 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ'la dizinin oyuncularından Cengiz Coşkun konuşmacı olarak yer aldı. Diriliş Ertuğrul dizisi ve dizi sektörü hakkında konuşma yapan Bozdağ, Türkiye'de gerekli şartlar sağlansa, Game Of Thrones'dan bile daha iyi projelerin çıkarılabileceğini belirtti.

Diriliş Ertuğrul'un başarısını, proje üzerindeki sıkı çalışmalar ve dizinin görsel gerçekliği üzerine yaptıkları uğraşlar sayesinde olduğunu söyleyen Bozdağ, dizinin ilk bölümünün 9 aylık bir ön hazırlık ve 40 günlük bir çekim süresiyle çekildiğini belirtti. "Tarihimizde görsel malzeme çok az olduğu için 13. yüzyılda bir çadırda hayatın nasıl devam ettiğini bilmiyorduk" diyen Bozdağ, görselliğin hazırlanma süreci hakkında, "Çadır formlarını, deri zırhları, kostümlerin nasıl olmasıyla ilgili elde görsel bir malzeme yoktu. Bu konuda uzman olan Moğolistanlı illüstratör Gambat'ı Türkiye'ye davet ettim. Bir hafta boyunca yazdığım hikaye ve hayalimdeki görsel dünyayla ilgili resim yaptı" diyerek belirtti.

Ülkemizdeki dizi sektörüyle ilgili olarak, 2 saati geçen sürelere sahip olan dizilere de değinen Bozdağ, 120 dakikayı geçen diziler yapmayı ancak Türklerin başarabileceğini, yine de böyle giderse başarımızın gölgelenebileceğini belirtti. Bu kadar uzun süren dizileri çekmenin kolay olmadığını da belirten Bozdağ, "İyi bir bütçe ve zamanlamayla 45 dakika dizi çekiyorlar. 'Sen neden çekemiyorsun?' diyorlar. Diziyi bir haftada çekmek zorunda olduğunuz için 120 dakikalık diziyi yetiştirmesi kolay olmuyor ama 45, 60, 90 dakikalık sürelerimiz olsa, bu bütçelerle 'Vikingler'den, 'Game of Thrones'tan daha iyi projeler çıkaracak gücümüz var. Bunu sektördeki bütün yapımcılar adına söylüyorum." dedi.

"Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ"

Bozdağ, ülkemizdeki dizilerin sahip olduğu bu yüksek sürelerin, ülkemizdeki reklam gelirlerinin az olduğu için daha fazla reklam almaya dayalı geliştirilen bir sistem olduğunu da aynı konuşmada belirtti. Bozdağ, Diriliş Ertuğrul dizisiyle önemli bir başarı yakalamış bir yapımcı. İddia ettikleri doğru mu bilinmez ama ülkemiz televizyonlarının gerçekten de dizilerinin sürelerinin kısalması gerektiği, şu an ülkenin en çok izlenen dizilerinden birinin yapımcısı tarafından da belirtildi. Umarız yapımcı ve yönetmenlerin yakarışları biraz olsun duyulur.