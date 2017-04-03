Dış Uzaydan Gizemli Enerji Dalgaları Gelmeye Devam Ediyor!

Avustralyalı bilim insanlarının katkısıyla Molonglo Teleskobu her zamankinden de güçlü. Söz konusu mimari, çok yakında pek çok gizemi aydınlatabilir.

Hızlı radyo Patlamaları, modern astronominin en büyük gizemlerinden birini açığa çıkarmaya çabalıyor: Evrendeki kim ya da ne boyunca radyo dalgaları iletiyor?

Swinburne Teknoloji Üniversitesi ve All-sky Astrophysics ARC Merkezi (CAASTRO) Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde doktora adayı Manisha Caleb, astronomların on yıldır avladığı radyo dalgalarının patlamasının gerçekten de gizemli ve “son derece gerçek” olduklarını vurguluyor. Caleb, Swinburne ve University of Sydney meslektaşları ile birlikte, Canberra'dan 40 km uzaklıktaki Molonglo telsiz teleskobuyla bu Hızlı Radyo Patlamalarından (FRB) üç tanesini bulmak için çabaladı.

Yaklaşık 10 yıl önce CSIRO'nun Parkes telsiz teleskobunda keşfedilen Hızlı Radyo Patlamaları, geniş mesafelerden gelen gibi görünen milisaniyelik yoğun radyo sinyalleridir. Samanyolu galaksimizde gördüğümüz her şeyden yaklaşık bir milyar kat daha aydınlıklardır. Swinburne'den Dr Chris Flynn, "Standart tek çanak radyo teleskopları yayınları Dünya atmosferinde saptamalarına olanak tanımıyordu. Lakin işler değişti." açıklamasında bulundu.

2013'te CAASTRO bilim insanları ve mühendisleri, Molonglo teleskobunun benzersiz mimarisinin, muazzam odak uzaklığı nedeniyle FRB'ler için mesafeyi sağlayabileceklerini keşfettiler. Evrene yeni bir pencere açan devasa bir mühendislik çabası böyle başladı. Molonglo teleskobunun büyük bir algılama alanı (18.000 metrekare) ve geniş bir görüş alanı mevcut, bu da hızlı radyo patlamalarını keşfetmek için mükemmel bir seçenek. Caleb'ın projesi, her gün elde edilen 1000 TB veriyle uyumlu bir yazılım geliştirmekti. Sydney Üniversitesi'nden Prof. Anne Green, "Sydney'deki Molonglo teleskobunun bu kadar önemli bilimsel keşifler yaptığını görmek çok heyecan verici" ifadelerini kullandı. Australian Research Council de teleskoba destek veriyor. Yani çok kısa süre içinde teleskop, daha gelişmiş bir mimariye bürünecek ve çoğu sırrı açığa çıkarabilecek. Çünkü oradan bir yerden, radyo dalgası patlamaları gelmeyi sürdürüyor.