Dishonored 2'nin İlk Üç Görevi Ücretsiz Olarak Yayınlanacak

Bethesda'nın birkaç önce piyasaya sürdüğü oyunu Dishonored 2, belli bir kısmı ücretsiz olacak şekilde sunulacak.

Kasım ayında satışa sunulan ve geçtiğimiz yılın en popüler, en fazla beklenen oyunlarıdan biri olan Dishonered 2, şu an Steam üzerinden 219 TL'ye satılmakta.

Fakat oyunun yapımcı firması Bethesda, Dishonored 2'yi merak eden oyunculara bir güzellik yaparak oyunun ilk 3 görevini içiren versiyonu ücretsiz olarak PlayStation 4, Xbox One ve PC için sunmaya hazırlanıyor.

Dishonored 2, Kasım ayında, oldukça popüler şekilde satışa sunulmuş olsa da Bethesda satışlarda umduğu rakama ulaşamamıştı. Benzer dönemlerde çıkan ya da indirime giren oyunlar yüzünden Dishonered 2, bir nebze de olsa gölgede kalmıştı. Şimdi oyunun tanımı için Bethesda, oyunun belli bir kısmını ücretsiz yaparak oyuncu çekmeye çalışacak.

Tabi bu durum, oyunun pek çok incelemeden tam not almadığı anlamına gelmiyor. IGN'den Eurogamer'a kadar pek çok yerde Dishonored 2 oldukça sağlam puanlar toplamış durumda.

6 Nisan'da ilk üç bölümü ile ücretsiz olarak sunulacak Dishonored 2; PS4 için PSN Store'dan, Xbox One için Xbox Marketplace'den ve PC için Steam'den indirilebilir olacak. Oyunun ücretsiz versiyonunu denedikten sonra satın almak isteyenlerin de kayıtlı bölümleri aynı şekilde korunacak. Yani tekrar ilk üç bölümü oynamak zorunda kalmayacaklar.