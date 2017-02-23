Disney Research'un dahi mühendisleri, odadaki tüm cihazlara verimli enerji sağlayabilecek ve insan sağlığına zarar vermeyecek bir kablosuz şarj sistemi geliştirmeyi başardı.

Disney Research grubu, bir odadaki tüm cihazlar için tam kapsamlı bir kablosuz güç sistemi oluşturmayı başardı. PLoS One isimli cihaz yakın zamanda satışa sunulacak. Yapımcı ekip, yüzde 40 ile yüzde 95 arasında verimlilik sağlayan 1900 vat enerjiyi nasıl sağladığını ayrıntılarıyla açıkladı.

Araştırma ekibi, çalışmalarının önemini ve kablosuz güç ihtiyacını şöyle belirtti:

"Kablosuz güç dağıtımı, veriler kablosuz olarak iletildiğinde elektrikli cihazlarımızı sorunsuz bir şekilde güçlendirme potansiyeline sahip. Bununla birlikte, mevcut çözümler yakın temas mesafeleri ile sınırlı ve sonsuz özgürlüğe sahip değiliz. Ancak bu yakın zamanda değişecek."

Prototip; oturma odası, bir akıllı telefon, lamba, bir uzaktan kumandalı otomobil ve daha fazlasını içeren 10 nesneye enerji sağlamayı başarıyor.

Sistemin merkezinde 15 kondansatör bulunuyor. Güç sağlandığında odaya bir çeşit manyetik alan yayılıyor. Bir alıcı bobin, frekansı odanın içindeki diğer cihazlarla aynı frekanstaki rezonansa dönüştürüyor. 1900 vat enerjinin, SAR (bir insanın absorbe edebileceği manyetik radyasyon oranı) açısından vücuda zarar verecek düzeye ulaşması kolay değil ama cihazlar odanın her yerinde güvenli enerji için sürekli olarak emici durumda kalmak zorunda. Ekip ayrıca, güvenlik açısından kutupların birbirinden en az 46 cm uzakta kalması gerektiğini de belirtti.

Söz konusu mimarinin önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi sürpriz olmaz.