'Christopher Robin'de Winnie the Pooh'u da Göreceğiz

Disney'in efsane çizgi filmi Winnie The Pooh'un birçok karakterini yine şirketin yayınlayacağı 'Christopher Robin' adlı filmde görebileceğiz.

Dünyanın çizgi film piyasasının büyük bir kısmını elinde bulunduran Disney, 'Christopher Robin' adlı yeni bir film çıkarıyor. 2017 yılında Domhnall Gleeson, Kelly Macdonald, Margot Robbie gibi isimlerle beyazperdeye gelen film, bu yıl bambaşka bir hikaye ile geri dönecek.

Filmde çocukluğumuzdan beri aşina olduğumuz Winnie the Pooh'dan Eeyore, Piglet ve Tigger'ı göreceğiz. Ancak bu filmde çizgi filmde gördüklerimizden farklı olarak karakterleri çok daha gerçekçi izleyeceğiz. Ancak bence karakterler biraz daha yaşlanmış görünüyor.

Filmin hikayesinde ise çizgi filmdeki Christopher Robin artık büyüdü ve Londra'da yaşıyor. Yolunu kaybeden yetişkin Christopher, çocukluk arkadaşlarıyla tekrar karşılaşıyor. Film eğer ilginizi çektiyse fragmanı yukarıdan izleyebilirsiniz. Vizyon tarihi ise 3 Ağustos, çocukluğumuzun vazgeçilmezlerinden olan çizgi film karakterlerine sahip bu filmi bizce kaçırmamalısınız!